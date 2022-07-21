以千層蛋糕出名的美國甜品品牌Lady M在官方微信公布，內地門店終止經營。據Lady M官微顯示，中國獨家經營者上海牧薪餐飲管理指，今次是「Lady M品牌方執意要求中國內地門店全部終止經營」，並對決定深感遺憾，並不得不做出終止經營Lady m內地門店的相關安排。據Lady M的官方微信顯示，目前Lady M於內地有約26間門店，當中上海有10間門店，杭州2間、北京3間、深圳2間等。
相關新聞：LADY M 內地所有實體店將於9月10日終止經營
上海牧薪指，早於2017年將Lady M引入內地，並投資於內地建成三家Lady M中央工廠，全國數十家實體門店，及網上銷售網絡。Lady M於內地市場亦獲得了不俗的業績表現，提升了品牌的核心價值。對於「Lady M品牌方執意要求中國內地門店全部終止經營」的決定深感遺憾。是次，上海牧薪需應Lady M品牌方要求關閉Lady M內地全數現有門店，終止經營日為今年9月10日。
上海牧薪指，為最大程度保障Lady M消費者合法權益，將內地門店終止經營定於9月10日，亦是Lady M預付卡的終止兌付日期。上海牧薪亦有提供Lady M預付卡的退卡方式。
內地傳媒《第一財經》則引述知情人士指，今次是由於品牌和內地代理公司出現矛盾，曾因為分成問題無法談攏。此外，由於雙方授權協議到期，後續收益分成問題也被擺上臺面。
報導又指，此前美國的《bakemag》曾報道指，Lady M計劃將運營轉變為全面直營，並曾在全球擁有50多個分支機構，但目前已將目光投向中國的直營戰略，以加強該地區的業務並推動更多的增長。而其與上海牧薪的許可合約已於今年4月9日到期，並不再續期，後續Lady M品牌方或將採用直營模式經營中國內地地區。
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