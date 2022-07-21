moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

Lady M內地代理︰品牌方執意關店 料26門店需9月關閉

以千層蛋糕出名的美國甜品品牌Lady M在官方微信公布，內地門店終止經營。據Lady M官微顯示，中國獨家經營者上海牧薪餐飲管理指，今次是「Lady M品牌方執意要求中國內地門店全部終止經營」，並對決定深感遺憾，並不得不做出終止經營Lady m內地門店的相關安排。據Lady M的官方微信顯示，目前Lady M於內地有約26間門店，當中上海有10間門店，杭州2間、北京3間、深圳2間等。

相關新聞：LADY M 內地所有實體店將於9月10日終止經營

上海牧薪指，早於2017年將Lady M引入內地，並投資於內地建成三家Lady M中央工廠，全國數十家實體門店，及網上銷售網絡。Lady M於內地市場亦獲得了不俗的業績表現，提升了品牌的核心價值。對於「Lady M品牌方執意要求中國內地門店全部終止經營」的決定深感遺憾。是次，上海牧薪需應Lady M品牌方要求關閉Lady M內地全數現有門店，終止經營日為今年9月10日。

上海牧薪指，為最大程度保障Lady M消費者合法權益，將內地門店終止經營定於9月10日，亦是Lady M預付卡的終止兌付日期。上海牧薪亦有提供Lady M預付卡的退卡方式。

內地傳媒《第一財經》則引述知情人士指，今次是由於品牌和內地代理公司出現矛盾，曾因為分成問題無法談攏。此外，由於雙方授權協議到期，後續收益分成問題也被擺上臺面。

報導又指，此前美國的《bakemag》曾報道指，Lady M計劃將運營轉變為全面直營，並曾在全球擁有50多個分支機構，但目前已將目光投向中國的直營戰略，以加強該地區的業務並推動更多的增長。而其與上海牧薪的許可合約已於今年4月9日到期，並不再續期，後續Lady M品牌方或將採用直營模式經營中國內地地區。

其他報道

中創環球下周一取消上市地位

越秀地產附屬81.2億人幣投得廣州天河區地塊

意大利總理德拉吉辭職 意股跌逾2% 債息飈升

本港通脹6月升至1.8% 多過預期 政府料短期維持溫和

比亞迪宣布進入日本乘用車市場

大新：料今年私貸業務有單位數升幅

恒指收市跌315點 北水照流入 科指重上10天線 網易升幅冠恒指科指股

商務部：審批改革 擴大網遊審核試點 建設國際知名品牌 網易創近3個月最大升幅

晨星：爛尾樓對內銀影響有限 樓市續現「低氣壓」

內憂外患夾擊 彭博：經濟學家料中國今年GDP增速將低於4%

滬深三大指數低收 滬指失守3300點關口 兩市成交額破萬億人幣

報告指全國逾230項目停貸  旭輝碧桂園午後跌12%及7%

滴滴：將按照網信辦處罰決定全面深入自查 認真完成整改

網信辦：向滴滴罰款80億 8方面違規

建業胡葆森向國資售股 套現6.5億將作股東貸款予建業

匯控旗下公司據報已設立中共黨委

中國建築興業發盈喜 料中期多賺不少於40%

恒指半日跌285點 科指跌0.18% 北水第3日流入 南水轉流出

ASMPT上半年純利增38.7%  中期息派1.3元