上海牧薪指，為最大程度保障Lady M消費者合法權益，將內地門店終止經營定於9月10日，亦是Lady M預付卡的終止兌付日期。上海牧薪亦有提供Lady M預付卡的退卡方式。

內地傳媒《第一財經》則引述知情人士指，今次是由於品牌和內地代理公司出現矛盾，曾因為分成問題無法談攏。此外，由於雙方授權協議到期，後續收益分成問題也被擺上臺面。

報導又指，此前美國的《bakemag》曾報道指，Lady M計劃將運營轉變為全面直營，並曾在全球擁有50多個分支機構，但目前已將目光投向中國的直營戰略，以加強該地區的業務並推動更多的增長。而其與上海牧薪的許可合約已於今年4月9日到期，並不再續期，後續Lady M品牌方或將採用直營模式經營中國內地地區。

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