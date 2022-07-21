值得關注的是，非美元市場在入口方面表現有所改善，而美洲則是唯一在入口表現錄得跌幅的市場。

此次整體空運貿易指數回升主要受銷售量指數反彈所帶動，其次是緊急訂單指數輕微回升及產品種類指數表現平穩，反映業界對今年第三季的零售市場展望樂觀。

雖然跨境陸路貨運情況及華東地區疫情有所改善，但只有大約五分之一的本地空運用家表示，他們今年6月的業務因跨境陸路貨運情況或華東地區疫情有所改善而較前一個月為佳。

雖然2022年6月的復甦速度緩慢，但業界對第三季度中國整體空運貿易的展望更為樂觀，較上一季上升9點。

由於燃油價格不斷上漲，空運成本持續上升，39%的本地空運用家表示他們傾向與客戶共同承擔相關的額外成本，而四成用家則表示會將較大部分的額外成本轉嫁予客戶。

生產力局首席數碼總監黎少斌先生表示，隨著今年第二季的盈利狀況有所改善，由第五波疫情造成的航空貿易最惡劣的時期或已經過去，預計第三季航空貿易的積極前景將會繼續。然而，香港依然容易受到另一波疫情爆發的影響，使業務運作和供應鏈再次遭受一定程度的干擾。

指數由DHL委託香港生產力促進局進行獨立調查，每季就市場業務需求和發展趨勢，訪問至少600間以香港為業務中心，同時有參與跨境入口或出口空運貿易公司；指數以50為中立水平線，50以上代表正面的前景展望，指數在50以下則代表負面的前景展望，指數距離50愈遠，表示對前景感正面或負面的展望愈為強烈。

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