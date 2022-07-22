天貓香港表示，感謝用戶一直的支持，基於業務策略調整，將於2022年10月31日起正式關閉網站入口，消費者的最後下單時間為2022年8月21日23:59:59，2022年8月26日23:59:59為商戶最後發貨日期。未來將聚焦以淘寶服務香港消費者，致力提升物流、客服及消費者營運等能力，加強消費者購物體驗，消費者可以繼續在淘寶享用購物服務。

據消息人士指，過去一年間，淘寶香港站的用戶量及下單額均有增長，平均單價亦有所上升，用戶體驗很好，亦帶動過去一年的增長。消息人士強調，今次並非看淡香港市場，而是認為發展空間龐大，今次關閉天貓香港站後，資源可集中在淘寶香港站，以往香港消費者的「痛點」集中在支付及物流，接下來會細化及本地化香港市場業務，例如推出更多新物流服務。

據了解，天貓香港的商品以新鮮食品及美妝產品為主，平台將會退回本地商戶的年費及保證金，並會協助接入跨境站，加上集團生態龐大，可視乎商戶需要協助拓展內地以至是東南亞市場。至於淘寶香港站未來發展方向，消息人士表示，正在試行上門退貨服務，未來亦希望做到指定商品包郵。此外，以往天貓超市與淘寶跨境站的訂單均是分開結算，未來亦希望升級服務，商品可以合併訂單處理。

據天貓香港去年「雙11」的數據，共有逾5000個品牌已入駐平台，頁面顯示，現時提供7日退貨服務及滿額包郵服務，生鮮食品類別的店舖包括百佳、豐登田園、漁鮮快遞等；營養保健品牌包括同仁堂、位元堂及余仁生等。

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