鄭懷武認為，政府需至少為內房提供3至5年的過渡期以調整其商業模式，特別是如何為未來數年到期的債務再融資。

最近業主對爛尾樓停貸斷供事件，及供應商拒絕向銀行支付貸款，將阻礙內房銷售的復蘇，儘管內房行業估值非常具吸引力，但建議投資者只繼續投資國企和大而優質的內房，包括中海外（0688）、華潤置地（1109）及龍湖（0960）。

鄭懷武又重申，認為中央政府需出台措施，如設立房地產救助基金來幫助內房商及穩定房地產市場。

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