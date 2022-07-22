moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

券商︰取消預售制將不利所有內房

內房「爛尾樓」停貸斷供風波引起市場對「預售制度」的咎責，券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，由於爛尾樓停貸風波而引起有關是否取消預售制度的討論愈來愈多，若取消預售機制將對包括國企在內的內房不利，因為所有內房均高度依賴預售現金為其整體營運提供資金。

鄭懷武認為，政府需至少為內房提供3至5年的過渡期以調整其商業模式，特別是如何為未來數年到期的債務再融資。

最近業主對爛尾樓停貸斷供事件，及供應商拒絕向銀行支付貸款，將阻礙內房銷售的復蘇，儘管內房行業估值非常具吸引力，但建議投資者只繼續投資國企和大而優質的內房，包括中海外（0688）、華潤置地（1109）及龍湖（0960）

鄭懷武又重申，認為中央政府需出台措施，如設立房地產救助基金來幫助內房商及穩定房地產市場。

其他報道

運輸局長：大灣區航空助鞏固香港國際航空樞紐地位

發改委召開企業債本息兌付風險排查及存續期監管會議

渣打：中國通脹有上升趨勢 香港出口或會投靠內地

旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升

證監會委任紀律研訊主席委員會委員

商品市場過去四周流出32.06億美元 創歷來最大四周流出紀錄

國泰君安國際發盈警 料中期少賺80%

恒指收市升34點 全周升311點 成交跌至851億 北水流入減少27%

余偉文撐聯匯有效 需慎防「不負責任言論」 稱人行支持香港

收回中國營運權 Lady M：品牌不是只要追求利潤

祈耀年來港完成隔離出關 昨與獎學金得主會面

滬深三大指數低收 滬指全周累漲1.3%

印度億萬富豪Gautam Adani超越蓋茨 成為全球第4大首富

經絡曹德明：料銀行有機會提前調升P按利率 年內按息或升至3厘附近

【有片：選股王】受惠電訊基建投資加大 可留意京信通信、長飛光纖

【有片：埋身擊】新加坡A50指數有機下試100天線 現價位不宜買入

雲南水務固定資產貸款合同糾紛   被執行6750元資產

中鋁國際上半年純利升18.7倍至6634.3萬元

中銀人壽：本港保險較可滿足內地客境外醫療和資產配置需求

美債息倒掛見一周最闊 美期跌 恒指半日升幅收窄至24點 10天線復失

前小米設計總監南迪爾據報已加入字節跳動