內房「爛尾樓」停貸斷供風波引起市場對「預售制度」的咎責，券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，由於爛尾樓停貸風波而引起有關是否取消預售制度的討論愈來愈多，若取消預售機制將對包括國企在內的內房不利，因為所有內房均高度依賴預售現金為其整體營運提供資金。
鄭懷武認為，政府需至少為內房提供3至5年的過渡期以調整其商業模式，特別是如何為未來數年到期的債務再融資。
最近業主對爛尾樓停貸斷供事件，及供應商拒絕向銀行支付貸款，將阻礙內房銷售的復蘇，儘管內房行業估值非常具吸引力，但建議投資者只繼續投資國企和大而優質的內房，包括中海外（0688）、華潤置地（1109）及龍湖（0960）。
鄭懷武又重申，認為中央政府需出台措施，如設立房地產救助基金來幫助內房商及穩定房地產市場。
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