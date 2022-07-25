雖然美國財長耶倫稱無看到全面衰退跡象，不過美2年期10年期債息倒掛仍持續，連續第9日達雙位數，暫報21.77基點，市場續憂慮經濟衰退，美期亞股向下，恒指今早低開92點，曾窄至跌39點，其後持續尋底，低位跌202點，半日高低波幅163點。內地傳設立房地產基金內房、內銀股上升。