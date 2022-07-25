moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌154點 內房、內銀逆市升 南北水轉流出

雖然美國財長耶倫稱無看到全面衰退跡象，不過美2年期10年期債息倒掛仍持續，連續第9日達雙位數，暫報21.77基點，市場續憂慮經濟衰退，美期亞股向下，恒指今早低開92點，曾窄至跌39點，其後持續尋底，低位跌202點，半日高低波幅163點。內地傳設立房地產基金內房、內銀股上升。

恒指半日跌154點或0.75%，報20454點，大市成交金額480億元；國指跌66點或0.94%，報7039點。恒生科技指數收報4507點，跌1.96%。

藍籌股成交金額169.3億元，佔大市成交35.27%；科指成份股成交金額104.13億元，佔大市成交21.69%；國指成份股成交金額150.67億元，佔大市成交31.38%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，37隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升6.77%，收報28.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.38%，收報77.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.5元，升1.9%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報95.75元，跌7.22%。

恒指續低於10天線(20672.75點)。科指10天線(4544.45點)跌穿50天線(4549.61點)，指數亦跌穿10天、50天線。

北水南下合計淨流出0.2億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流出44.43億元人民幣，終止單日流入。

REDD：國務院批准設立房地產基金計劃，支持房企。寶龍地產（1238）收報1.18元，升8.26%；富力（2777）收報1.88元，升6.82%；龍湖（0960）收報28.4元，升6.77%；中駿集團（1966）收報0.74元，升5.71%；碧桂園（2007）收報3.3元，升5.1%；雅居樂（3383）收報2.67元，升3.49%。

旭輝（0884）：控股股東增持50萬股。旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升。收報2.22元，升13.85%。

港府擬推紅黃健康碼，放寬入境旅客酒店檢疫。國泰（0293）收報8.3元，升0.24%。

生力啤（0236）公布業績。收報0.9元，跌1.1%。

中國鋁業（2600）收購雲鋁股份19%股權，作價66.62億人幣。收報2.83元，升1.43%。

招行（3968）中止直銷銀行籌建工作。收報43.5元，升1.52%。

優然牧業（9858）料中期少賺最多八成，袁軍委任為總裁兼執董。收報2.98元，跌1.65%。

國泰君安（2611）半年淨利潤按年跌20.5%。收報9.41元，升0.64%。

中國飛鶴（6186）發盈警，料上半年利潤最多減少42.4%。收報7.23元，跌13.1%。

港燈（2638）委任王遠航為執董。收報7.04元，升0.43%。

國泰君安國際（1788）發盈警，料中期少賺80%。收報0.88元，升2.33%。

破頂股表現

破頂股包括，企展控股（1808）創52周高，見2.3元，收報2元，升33.33%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；莊士機構（0367）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升0.88%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.37元，收報0.36元，跌2.7%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，美的置業（3990）低見9.52元，收報9.67元，無升跌；北京燃氣藍天（6828）低見0.06元，收報0.07元，跌39.66%；普天通信（1720）低見0.203元，收報0.205元，跌9.69%；雄岸科技（1647）低見0.112元，收報0.121元，跌0.82%；利福（1212）低見2.62元，收報2.66元，跌1.12%；Uju Holding（1948）低見4.35元，收報4.37元，跌1.13%；佳源服務（1153）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；偉立（2372）低見0.51元，收報0.53元，跌7.02%；壹賬通金融科技（6638）低見4.05元，收報4.05元，跌4.26%；塗鴉智能（2391）低見16.8元，收報17.08元，跌8.17%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.56元，收報0.61元，跌6.15%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.28元，收報1.28元，跌0.78%；中華煤氣（0003）低見8.16元，收報8.16元，跌0.61%；粵海投資（0270）低見7.81元，收報7.85元，升0.13%；君實生物（1877）低見36元，收報36.35元，跌2.02%；方正控股（0418）低見0.49元，收報0.5元，跌1.96%；新意網集團（1686）低見5.38元，收報5.38元，跌2.18%；新世界發展（0017）低見25.85元，收報26.2元，升0.19%；中國通信服務（0552）低見3.21元，收報3.23元，跌1.52%；煤氣（0003）低見8.16元，收報8.16元，跌0.61%。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）創52周高，見2.3元，收報2元，升33.33%；遠見控股（0862）收報0.135元，升14.41%；旭輝（0884）收報2.22元，升13.85%；大發地產（6111）收報0.365元，升12.31%；聯眾（6899）收報0.179元，升9.15%；寶龍地產（1238）收報1.18元，升8.26%；樂透互娛（8198）收報0.58元，升7.41%；亨得利（3389）收報0.295元，升7.27%；信陽毛尖（0362）收報0.031元，升6.9%；富力（2777）收報1.88元，升6.82%；龍湖（0960）收報28.4元，升6.77%。

下跌異動股，包括，北京燃氣藍天（6828）創上市新低，見0.06元，收報0.07元，跌39.66%；國藝（8228）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌16.67%；中國飛鶴（6186）收報7.23元，跌13.1%；現代傳播（0072）收報0.27元，跌12.9%；毅德國際（1396）平上市低位0.196元，收報0.203元，跌11.74%；環球實業科技（1026）收報0.136元，跌11.69%；新特能源（1799）收報20.15元，跌10.04%；普天通信（1720）創上市新低，見0.203元，收報0.205元，跌9.69%；賞之味（8096）收報0.06元，跌9.09%。

 

其他報道

滬深三大指數半日低收 創業板指險守2700點關口

DONKI海之戀店設DON DON Kitchen 以米為主題開設3班料理班

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升8日 升穿1.06%

馬斯克反駁「派帽」予Google聯合創始人布林 強調兩人仍是朋友

REDD：國務院批准設立房地產基金計劃 支持房企

為避中概股美退市 內地擬就數據敏感度建立分類系統

「偷食」朋友妻？ 馬斯克據報與Google聯合創辦人布林妻子有婚外情

滬深三大指數低開 人行淨回籠70億人幣

恒指低開92點 科指跌0.77% 科指10天線跌穿50天線

耶倫：無看到全面衰退跡象

港股ADR跌185點 夜期低水181點 美期亞股跌

旭輝：控股股東增持50萬股

港府擬推紅黃健康碼 放寬入境旅客酒店檢疫