雖然美國財長耶倫稱無看到全面衰退跡象，不過美2年期10年期債息倒掛仍持續，連續第9日達雙位數，暫報21.77基點，市場續憂慮經濟衰退，美期亞股向下，恒指今早低開92點，曾窄至跌39點，其後持續尋底，低位跌202點，半日高低波幅163點。內地傳設立房地產基金內房、內銀股上升。
恒指半日跌154點或0.75%，報20454點，大市成交金額480億元；國指跌66點或0.94%，報7039點。恒生科技指數收報4507點，跌1.96%。
藍籌股成交金額169.3億元，佔大市成交35.27%；科指成份股成交金額104.13億元，佔大市成交21.69%；國指成份股成交金額150.67億元，佔大市成交31.38%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，37隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升6.77%，收報28.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.38%，收報77.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.5元，升1.9%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報95.75元，跌7.22%。
恒指續低於10天線(20672.75點)。科指10天線(4544.45點)跌穿50天線(4549.61點)，指數亦跌穿10天、50天線。
北水南下合計淨流出0.2億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流出44.43億元人民幣，終止單日流入。
REDD：國務院批准設立房地產基金計劃，支持房企。寶龍地產（1238）收報1.18元，升8.26%；富力（2777）收報1.88元，升6.82%；龍湖（0960）收報28.4元，升6.77%；中駿集團（1966）收報0.74元，升5.71%；碧桂園（2007）收報3.3元，升5.1%；雅居樂（3383）收報2.67元，升3.49%。
旭輝（0884）：控股股東增持50萬股。旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升。收報2.22元，升13.85%。
港府擬推紅黃健康碼，放寬入境旅客酒店檢疫。國泰（0293）收報8.3元，升0.24%。
生力啤（0236）公布業績。收報0.9元，跌1.1%。
中國鋁業（2600）收購雲鋁股份19%股權，作價66.62億人幣。收報2.83元，升1.43%。
招行（3968）中止直銷銀行籌建工作。收報43.5元，升1.52%。
優然牧業（9858）料中期少賺最多八成，袁軍委任為總裁兼執董。收報2.98元，跌1.65%。
國泰君安（2611）半年淨利潤按年跌20.5%。收報9.41元，升0.64%。
中國飛鶴（6186）發盈警，料上半年利潤最多減少42.4%。收報7.23元，跌13.1%。
港燈（2638）委任王遠航為執董。收報7.04元，升0.43%。
國泰君安國際（1788）發盈警，料中期少賺80%。收報0.88元，升2.33%。
破頂股包括，企展控股（1808）創52周高，見2.3元，收報2元，升33.33%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；莊士機構（0367）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升0.88%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.37元，收報0.36元，跌2.7%。
11隻股份創上市新低，其中十隻包括，美的置業（3990）低見9.52元，收報9.67元，無升跌；北京燃氣藍天（6828）低見0.06元，收報0.07元，跌39.66%；普天通信（1720）低見0.203元，收報0.205元，跌9.69%；雄岸科技（1647）低見0.112元，收報0.121元，跌0.82%；利福（1212）低見2.62元，收報2.66元，跌1.12%；Uju Holding（1948）低見4.35元，收報4.37元，跌1.13%；佳源服務（1153）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；偉立（2372）低見0.51元，收報0.53元，跌7.02%；壹賬通金融科技（6638）低見4.05元，收報4.05元，跌4.26%；塗鴉智能（2391）低見16.8元，收報17.08元，跌8.17%。
29隻股份創52周低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.56元，收報0.61元，跌6.15%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.28元，收報1.28元，跌0.78%；中華煤氣（0003）低見8.16元，收報8.16元，跌0.61%；粵海投資（0270）低見7.81元，收報7.85元，升0.13%；君實生物（1877）低見36元，收報36.35元，跌2.02%；方正控股（0418）低見0.49元，收報0.5元，跌1.96%；新意網集團（1686）低見5.38元，收報5.38元，跌2.18%；新世界發展（0017）低見25.85元，收報26.2元，升0.19%；中國通信服務（0552）低見3.21元，收報3.23元，跌1.52%；煤氣（0003）低見8.16元，收報8.16元，跌0.61%。
異動股
上升異動股，包括，企展控股（1808）創52周高，見2.3元，收報2元，升33.33%；遠見控股（0862）收報0.135元，升14.41%；旭輝（0884）收報2.22元，升13.85%；大發地產（6111）收報0.365元，升12.31%；聯眾（6899）收報0.179元，升9.15%；寶龍地產（1238）收報1.18元，升8.26%；樂透互娛（8198）收報0.58元，升7.41%；亨得利（3389）收報0.295元，升7.27%；信陽毛尖（0362）收報0.031元，升6.9%；富力（2777）收報1.88元，升6.82%；龍湖（0960）收報28.4元，升6.77%。
下跌異動股，包括，北京燃氣藍天（6828）創上市新低，見0.06元，收報0.07元，跌39.66%；國藝（8228）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌16.67%；中國飛鶴（6186）收報7.23元，跌13.1%；現代傳播（0072）收報0.27元，跌12.9%；毅德國際（1396）平上市低位0.196元，收報0.203元，跌11.74%；環球實業科技（1026）收報0.136元，跌11.69%；新特能源（1799）收報20.15元，跌10.04%；普天通信（1720）創上市新低，見0.203元，收報0.205元，跌9.69%；賞之味（8096）收報0.06元，跌9.09%。
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