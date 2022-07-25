長江生命科技表示，公司與長和、Quark與 Pharus已訂立股東協議。Pharus主要專注在早期癌症檢測的液體活檢測試進行開發和商品化。交易完成前，Quark已根據由Quark與Pharus訂立的資產轉讓及許可協議向Pharus轉讓或允許Pharus使用若干資產（包括用於Pharus將開展的業務的專利權、專有技術及實物資產）。

長江生命科技表示，共同投資完成後，長江生命科技及長和各自持有550萬股優先股，各持約18.33%股權，而長和已同意委任長江生命科技作為其委派代表代其投票，長和董事已同意委任長江生命科技投資者的授權代表作為其替任人代其投票。據公告，Pharus經是次融資後，估值約3000萬美元（約2.35億港元）。

長江生命科技認為，共同投資所提供的投資機遇，可與本公司現有醫藥研發業務營運產生協同效應並可能獲得具吸引力的回報及資本增值。

長江生命科技今日收報0.84元，升6.3%。

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