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沃爾瑪再下調盈利預測 料每股少賺13% 股價曾挫逾9%

沃爾瑪(Walmart)再度下調全年盈利預測，經調整後每股純利料下降13%，主因美國通脹高企，消費者支出轉向必需品，對大件商品望而卻步，公司需要降價來清理滯銷庫存。而在兩個月前，沃爾瑪預計每股純益料僅下降約1%。