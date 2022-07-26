文章日期：2022年7月26日 10:38
沃爾瑪(Walmart)再度下調全年盈利預測，經調整後每股純利料下降13%，主因美國通脹高企，消費者支出轉向必需品，對大件商品望而卻步，公司需要降價來清理滯銷庫存。而在兩個月前，沃爾瑪預計每股純益料僅下降約1%。
沃爾瑪行政總裁Doug McMillon稱，「食品和燃料價格不斷上漲正在影響顧客的消費方式」，「我們預計下半年普通商品將面臨更大的壓力」。
沃爾瑪股價在盤後交易一度重挫9.2%，至119.81美元。
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