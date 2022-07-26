信中提到，張勇指出，很多人都熟悉一句話，人們經常高估了一年的變化，而低估了五年或十年的變化。他相信，過去這一年，除了業務上的變化，集團在組織和文化上做出的一系列改變，會成為阿里未來發展的新開端。集團必須比這個時代變化得更快，必須更堅決地調整和完善自己，更快速地把共識轉化為行動。

他又稱，阿里大膽嘗試了多元治理結構下的經營責任制。集團成立23年以來，已經成為了一個多業務引擎共同驅動發展的企業集團。旗下不同業務分布在不同的產業領域、處於不同的生命周期，也面臨不同的機遇和挑戰。這也意味，它們需要擁有更獨立的經營策略和管理意識，能夠根據變幻的市場需求快速做出適合自身的判斷和選擇。集團也必須意識到動盪環境下市場的不可預測性，因此必須讓組織變得更敏捷、靈活，讓組織內的每個個體快速學習，並積極行動，讓阿里巴巴的未來基於不同業務引擎的共同驅動履帶式前行。

阿里巴巴最新升4.92%，報104.5元。

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