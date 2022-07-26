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恒指半日升305點 科技股、內房上升 北水流入增48倍

阿里巴巴（9988）計劃在港主板上市，科技股上升，加上中國房地產業協會今日舉辦房地產紓困項目和金融機構商洽會，內房股上升，齊齊推高大市。恒指今早高開113點，曾收窄至升68點，其後升幅擴高位升335點，高低波幅267點。

恒指半日升305點或1.48%，報20868點，大市成交金額526億元；國指升105點或1.49%，報7182點。恒生科技指數收報4602點，升1.5%。

藍籌股成交金額194.07億元，佔大市成交36.89%；科指成份股成交金額110.41億元，佔大市成交20.99%；國指成份股成交金額161.82億元，佔大市成交30.76%。

中行（3988）、蒙牛（2319）、創科實業（0669）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌55隻升，12隻下跌，2隻無升跌。碧桂園（2007）升6.71%，收報3.5元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌3.01%，收報35.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報105.6元，升6.02%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.25元，跌6.25%。

恒指今早升穿10天線(20685.93點)，50天線(21109.11點)升穿100天線(21105.83點)。科指高於10天線(4554.98點)、50天線(4561.42點)。

北水南下合計淨流入8.51億元，較上日增加4814.66%，淨流入金額是7月20日10.11億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入44.27億元，對上一次連續6日淨流入是6月16日。南水北上合計淨流入62.9億元人民幣，終止單日流出。

中國房地產業協會今日舉辦房地產紓困項目和金融機構商洽會。旭輝（0884）收報2.36元，升9.77%；新城發展（1030）收報2.97元，升6.07%；碧桂園（2007）收報3.5元，升6.71%。

復星醫藥（2196）與真實生物簽約，商業化新冠口服藥，股價升逾8%後倒跌。收報30.95元，跌1.28%。

葉氏化工（0408）22億售溶劑業務51%，股價先升後跌逾9%。收報4.05元，跌11.18%。

據報香港政府已「半放棄」與內地免檢疫通關。國泰（0293）收報8.33元，升0.97%。

H&H（1112）料中期純利跌25%至35%。收報9.9元，跌4.62%。

信達資產管理（1359）發盈警，料中期少賺35%。平上市低位1.15元，收報1.16元，跌1.69%。

中國儒意（0136）：與騰訊合作後推第二款遊戲。收報2.37元，升1.28%。

華能國電（0902）公布業績。收報3.66元，升0.83%。

藥明康德（2359）公布業績。收報99.9元，升0.1%。

寶龍地產（1238）：逾5800萬美元票據，未能還本付息。收報1.12元，跌4.27%。

阿里巴巴（9988）：申請在港主板主要上市。收報105.6元，升6.02%。港交所（0388）收報366.4元，升2.98%。

時代天使（6699）發盈警，上半年少賺最多三成。收報135.5元，跌10.38%。

醫思健康（2138）上季銷售額至少升17%。收報7.11元，跌1.25%。

長江生命（0775）伙長和注資癌症早期檢測企業Pharus，各持18.33％股權。收報0.81元，跌3.57%。

理文造紙（2314）發盈警，料上半年純利大跌近六成。見52周低2.9元，收報2.96元，跌1.66%。

商湯（0020）CCASS持股增14%，料為軟銀持有。收報2.25元，跌6.25%。

破頂股表現

破頂股包括，康臣葯業（1681）創52周高，見8元，收報4.9元，升19.51%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；中遠海能（1138）創52周高，見5.82元，收報5.8元，升5.07%；茂宸集團（0273）創52周高，見0.035元，收報0.028元，升33.33%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見1.63元，收報1.77元，升4.12%；加科思（1167）低見4.67元，收報4.7元，跌3.89%；聖諾醫藥（2257）低見61.05元，收報63.25元，跌1.79%；匯賢（87001）低見0.86元，收報0.86元，跌2.27%；信陽毛尖（0362）低見0.025元，收報0.027元，跌12.9%；利福（1212）低見2.59元，收報2.62元，跌1.87%；Uju Holding（1948）低見4.16元，收報4.16元，跌4.59%；愛高集團（0328）低見0.056元，收報0.059元，跌6.35%；勵駿（1680）低見0.33元，收報0.35元，跌4.11%；佳源服務（1153）低見0.53元，收報0.56元，無升跌。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；太睿國際控股（1010）低見0.65元，收報0.65元，跌10.96%；彌明生活百貨（8473）低見0.17元，收報0.17元，跌0.58%；理文造紙（2314）低見2.9元，收報2.96元，跌1.66%；潤泥（1313）低見4.8元，收報4.92元，升1.03%；和諧汽車（3836）低見2.62元，收報2.72元，跌0.73%；巨濤海洋石油（3303）低見0.61元，收報0.62元，跌3.13%；中國飛機租賃（1848）低見4.77元，收報4.94元，升2.28%；安樂工程（1977）低見1.23元，收報1.25元，升1.63%；威華達（0622）低見0.38元，收報0.38元，跌2.56%。

異動股

上升異動股，包括，茂宸集團（0273）創52周高，見0.035元，收報0.028元，升33.33%；中國石墨（2237）收報0.64元，升25.49%；三巽控股（6611）收報0.4元，升25%；新世紀醫療（1518）收報0.99元，升22.22%；康臣葯業（1681）創52周高，見8元，收報4.9元，升19.51%；寰亞傳媒（8075）收報0.7元，升18.64%；三寶科技（1708）收報4.42元，升12.47%；合富輝煌（0733）見52周低1.08元，收報1.28元，升12.28%；旭輝（0884）收報2.36元，升9.77%；長飛光纖光纜（6869）收報14.26元，升9.36%；貝殼（2423）收報40.1元，升8.09%。

下跌異動股，包括，企展控股（1808）收報1.24元，跌39.51%；凱升控股（0102）收報0.177元，跌20.98%；太陽城集團（1383）收報0.191元，跌15.11%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.025元，收報0.027元，跌12.9%；熒德控股（8535）見52周低0.157元，收報0.157元，跌12.29%；邁博藥業（2181）收報0.59元，跌11.94%；葉氏化工（0408）收報4.05元，跌11.18%；太睿國際控股（1010）見52周低0.65元，收報0.65元，跌10.96%；時代天使（6699）收報135.5元，跌10.38%；國藝（8228）平上市低位0.02元，收報0.021元，跌8.7%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.114元，跌8.06%。

 

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