陳茂波接受《南華早報》訪問時指，8月7日發放的第二期消費券，將有助刺激私人消費，但最重要仍然是內地疫情，會盡量便利中港兩地人員往來。陳茂波又指，明白市民渴望通關，會爭取盡快取得進展，同時減少檢疫對旅客造成的不便。

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