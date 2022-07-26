文章日期：2022年7月26日 12:50
《商台》引述消息指，政府正研究縮短抵港人士酒店檢疫日數由目前7日減至3日至5日，具體方案及配套仍有待落實，爭取在下月通過。
陳茂波接受《南華早報》訪問時指，8月7日發放的第二期消費券，將有助刺激私人消費，但最重要仍然是內地疫情，會盡量便利中港兩地人員往來。陳茂波又指，明白市民渴望通關，會爭取盡快取得進展，同時減少檢疫對旅客造成的不便。
其他報道
恒指半日升305點 科技股、內房上升 北水流入增48倍
滬深三大指數半日高收 滬指升0.81%
復星醫藥與真實生物簽約 商業化新冠口服藥 股價升逾8%後倒跌
朱克伯格據報以約3100萬美元出售三藩市豪宅
阿里巴巴張勇發布股東信：明確三大戰略：消費、雲計算和全球化
波音料未來20年全球將需要逾60萬名機師 近90萬名客艙服務員
沃爾瑪再下調盈利預測 料每股少賺13% 股價曾挫逾9%
陳茂波下月或再度下調今年經濟增長預測
螞蟻集團管理層不再擔任阿里巴巴的合伙人
葉氏化工22億售溶劑業務51% 股價先升後跌逾9%
賈躍亭旗下法拉第未來尋求更多現金 推遲推出電動車
Coinbase據報因加密貨幣上市問題面臨SEC調查
滬深三大指數高開 人行淨回籠20億人幣
恒指高開113點重上10天線 阿里升3% 港交所升2%
H&H料中期純利跌25%至35%