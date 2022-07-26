據中央紀委國家監委網站，光大控股（0165）前執行董事兼首席執行官、中國光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。
陳爽在本港擔任多項公職，包括香港科學園董事會成員、「香港增長組合」管治委員會委員、金管局外匯基金諮詢委員會轄下金融基建及市場發展委員會委員、貿發局內地商貿諮詢委員會委員及團結香港基金參事等，亦曾任金發局非官方委員及香港中資證券業協會副會長。
陳爽現年55歲，1987年6月加入中國共產黨，1992年8月參加工作，2001年2月調入中國光大集團有限公司工作，屬光大集團「老臣子」，曾出任多間光大系上市公司董事，2004年加入光大控股後一直專注基金投資工作，先後分拆中國飛機租賃（1848）、光控精技（3302）等公司上市，被外界視為光大控股靈魂人物。
光大控股於2019年5月宣布，陳爽因工作安排原因，辭任執行董事及首席執行官，亦不再擔任公司授權代表。
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