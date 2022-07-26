調查又顯示，堂食生意的業績於第二季有所改善，逾半成（55%）餐廳表示堂食生意的收入較2022年第一季大幅或輕微上升。有 55%受訪餐廳計劃於第三季加薪挽留人手，42%則計劃聘請更多員工，26%甚至計劃於2022年第三季開設新分店。

不過，新冠疫情確診個案近日再度上升，引起整體餐飲業的憂慮，74%受訪餐廳表示非常或有點擔心疫情反彈或會嚴重影響餐廳生意。

許多餐廳相信4月發放的消費券，是帶動生意額上升的關鍵因素，令今季生意表現較上季理想。65%受訪餐廳認為，消費券計劃令第二季的收入輕微或大幅增加。鑒於消費券有效刺激消費，23%餐廳表示已準備了相關市場推廣及宣傳活動，48%餐飲業東主亦正考慮於第三季推出相應推廣活動，以配合第三季推出的第二階段消費券計劃。

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