moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

歐舒丹首季銷售增加23.4% 美洲地區業務增長强勁

護膚品牌生產商歐舒丹（L'Occitane）（0973）公布，截至今年6月底止3個月，本財年首季銷售額達4.16億歐元，較去年同期銷售額3.372億歐元增加23.4%，若以固定匯率計算則升15.8%。

集團指，銷售增長受批發收入帶動，首季批發渠道的收入為1.31億歐元，較去年同期收入8010萬歐元大增63.4%，主要由於收購美國護膚品牌Sol de Janeiro。

歐舒丹又表示，按地區劃分，首季來自美洲地區的收入為1.304億歐元，較去年同期收入7370萬歐元增加77%，為增長最快的地區，同樣受益於納入Sol de Janeiro和市場持續開放的貢獻，綜合所有地區的同店銷售增長則為2.3%。

另外，歐舒丹於2022年6月30日的自營零售店總數為1375間，由年初至今淨關閉115間，其中的110間位於俄羅斯，主要因為集團在今年6月從俄羅斯撤資。                       

 

 

其他報道

内房紓困項目與金融機構對接會議召開 與會人士：實際效果恐怕并不理想

歐冠昇料大灣區可持續金融投資規模2023年達4500億美元

恒指收市升342點 成交增8% 北水流入增57倍 科技、內銀內房物管升

長江生命：正待Pharus增臨床測試為推出產品準備 冀將來分拆

戶戶送調查：次季餐廳信心指數創疫情以來新高

曾志偉有份持股的內地公司「輕鬆到家」資金鏈斷裂 遭用戶上門追債

光大控股前CEO陳爽涉嫌嚴重違法 被中紀委監察調查

滬深三大指數高收 終止三連跌 滬指升0.83%

【有片：埋身擊】納指走勢反覆偏軟 市場聚焦谷歌及微軟第二季度業績

【有片：選股王】康師傅現可於現水平吸納 博向上突破14.2元

嗶哩嗶哩被指盜播CBA賽事 遭中籃聯索賠逾4億人幣

阿里調整美國業務目標 據報遠低於3年前計劃

政府據報研縮短抵港酒店檢疫日數至3至5天

恒指半日升305點 科技股、內房上升 北水流入增48倍

滬深三大指數半日高收 滬指升0.81%

復星醫藥與真實生物簽約 商業化新冠口服藥 股價升逾8%後倒跌

朱克伯格據報以約3100萬美元出售三藩市豪宅

阿里巴巴張勇發布股東信：明確三大戰略：消費、雲計算和全球化

波音料未來20年全球將需要逾60萬名機師 近90萬名客艙服務員