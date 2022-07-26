集團指，銷售增長受批發收入帶動，首季批發渠道的收入為1.31億歐元，較去年同期收入8010萬歐元大增63.4%，主要由於收購美國護膚品牌Sol de Janeiro。

歐舒丹又表示，按地區劃分，首季來自美洲地區的收入為1.304億歐元，較去年同期收入7370萬歐元增加77%，為增長最快的地區，同樣受益於納入Sol de Janeiro和市場持續開放的貢獻，綜合所有地區的同店銷售增長則為2.3%。

另外，歐舒丹於2022年6月30日的自營零售店總數為1375間，由年初至今淨關閉115間，其中的110間位於俄羅斯，主要因為集團在今年6月從俄羅斯撤資。

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