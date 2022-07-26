IMF曾在4月報告提及，中國經濟持緩放緩，將對經濟結構弱點，包括高企的內房企業槓桿、地方政府債務、家庭債務和脆弱的銀行體系，帶來即時風險。除此以外，IMF續將爆發更具傳染性的新冠肺炎變種，在清零策略下引發進一步封城列為經濟增長的下行風險。不過若政府推出實質性財政支持，和重新調整清零戰略以減少對經濟增長影響，則會是對中國經濟增長有利的因素。

IMF指，中國經濟持續放緩，將對全球產生強烈的外溢效應，其影響性將取決於供需因素的平衡，例如供應鏈受阻可能會導致全球消費品價格上漲，但需求下降可能會緩解商品壓力和中間產品通脹。

全球而言，IMF更為看淡今年全球的經濟增長前景，今年全球經濟增長預期被降0.4個百分點至3.2%。隨着貨幣緊縮政策發效作用，明年增長預期更降0.7個百分點至2.9%，目前對經濟展望絕大多數為下行風險。IMF指早前憂慮的風險開始成為現實，歐美等主要經濟體高於預期，引發金融狀況收緊，中國經濟進一步放緩，以及烏克蘭戰爭的進一步負面外溢效應，以上衝擊繼續打擊被新冠肺炎削弱的世界經濟。

美國今年經濟增長預期為2.3%，較4月報告降1.4個百分點，明年預期則降1.3個百分點至1%。歐元區今年經濟增長預期降0.2百分點至2.6%，明年預期降1.1個百分點至1.2%。

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