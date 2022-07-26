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花旗推12個月港元定存年利率2.71厘 美元定存破3厘

花旗銀行推出最新存款優惠，由即日起至2022年7月30日，花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶以5萬港元或以上開立港元或美元定存，並持有指定產品結存，可享特惠3個月港元定存年利率2.48%或3個月美元定存年利率2.88%；而以上客戶於網上銀行或手機銀行開立港元或美元定存，可享6個月及12個月港元定存特惠年利率分別為2.41%及2.71%，6個月及12個月美元定存特惠年利率則分別為2.58%及3.07%，不設最高或最低存款額限制。

另外，即日起至2022年7月30日，花旗新客戶以30萬元人民幣或以上開立定存戶口，開立3個月或6個月人民幣定存可享高達2.58%年利率優惠；而即日起至2022年9月30日於花旗銀行以港幣新資金兌換人民幣，並開立1個月人民幣定存亦可享3.5%年利率優惠。

而即日起至2022年7月31日，新客戶晉升花旗私人客戶業務可享高達6.8萬港元現金回贈；而透過手機開立 Citigold銀行戶口及港股戶口，可享高達 3.8萬港元現金回贈。於推廣期內，合資格客戶成功推薦每位親友開立花旗私人客戶業務戶口可獲1萬港元現金回贈，開立Citigold戶口可獲2388港元現金回贈。

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