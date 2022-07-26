花旗銀行推出最新存款優惠，由即日起至2022年7月30日，花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶以5萬港元或以上開立港元或美元定存，並持有指定產品結存，可享特惠3個月港元定存年利率2.48%或3個月美元定存年利率2.88%；而以上客戶於網上銀行或手機銀行開立港元或美元定存，可享6個月及12個月港元定存特惠年利率分別為2.41%及2.71%，6個月及12個月美元定存特惠年利率則分別為2.58%及3.07%，不設最高或最低存款額限制。