恒指今早低開221點或1.06%，報20684點，大市成交金額14億元；國指今早低開80點或1.12%，報7105點。恒生科技指數開市報4527點，跌1.51%。
藍籌股成交金額13.15億元，佔大市成交93.92%；科指成份股成交金額5.63億元，佔大市成交40.21%；國指成份股成交金額9.04億元，佔大市成交64.57%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中移動（0941）、港交所（0388）、中石油（0857）貢獻恒指較多。
藍籌8隻升，44隻下跌，17隻無升跌。中石油（0857）升1.37%，報3.71元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌11.29%，報3.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報16元，升0.63%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報20.55元，跌3.52%。
恒指跌至近10天線(20678.35點)，20天線(21102.32點)跌穿50天線(21124.54點)。科指跌穿10天線(4552.36點)、50天線(4571.05點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）開市報23.1元，跌0.65%。經營759阿信屋的CEC國際（0759）無成交，報0.57元。綠城管理控股（9979）無成交，報6.09元。新東方（9901）開市報19.08元，跌2.75%。
騰盛博藥（2137）旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性。開市報9.98元，升5.05%。
碧桂園（2007）折讓12.6%配股，籌27億。開市報3.3元，跌11.29%。
名創優品（9896）稱Blue Orca指控毫無依據。開市報13.48元，跌3.58%。
BC科技（0863）附屬發STO， 旗下OSL參與配售。無成交，報3.7元。
太古地產（1972）首次進軍日本酒店市場，擬在亞太擴展。開市報18.84元，跌0.11%。
李欣辭任華潤置地（1109）總裁，執行董事吳秉琪接任。開市報34.1元，跌0.58%。
歐舒丹（0973）首季銷售增加23.4%，美洲地區業務增長强勁。無成交，報26元。
2隻股份創52周低，包括光大控股（0165）低見6.14元，開市報6.14元，跌0.16%。
異動股
上升異動股，包括，巨濤海洋石油（3303）開市報0.62元，升14.81%；騰盛博藥（2137）開市報9.98元，升5.05%；智雲健康（9955）開市報28元，升4.48%；康龍化成（3759）開市報70.8元，升3.66%；中建材（3323）開市報8.3元，升3.23%；陽光紙業（2002）開市報2.11元，升2.93%；民生教育（1569）開市報0.71元，升2.9%；復星醫藥（2196）開市報31.3元，升2.62%；恒盛地產（0845）開市報0.161元，升2.55%；萬科（2202）開市報16.2元，升2.27%；天津創業環保（1065）開市報3.2元，升1.91%。
下跌異動股，包括，碧桂園（2007）開市報3.3元，跌11.29%；碧桂園服務（6098）開市報20.75元，跌7.16%；旭輝（0884）開市報2.38元，跌5.18%；中集集團（2039）開市報8元，跌4.61%；合景泰富（1813）開市報1.73元，跌4.42%；寶龍地產（1238）開市報1.12元，跌4.27%；金斯瑞（1548）開市報27.85元，跌4.13%；威高股份（1066）開市報9.35元，跌4%。
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