國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，6月份，工業企業復工復產紮實推進，企業利潤恢復加快，當月利潤由降轉增，行業結構改善。

期內，生產銷售持續回升，營業收入實現較快增長。6月份，隨著產業鏈供應鏈明顯修復，規模以上工業增加值按年增長3.9%，企業營業收入增長8.6%，均連續兩個月回升，較4月份的低點分別提高6.8和7.2個百分點，收入增速已接近近年平均水平，生產銷售繼續邊際改善，企業效益逐步恢復。上半年，規模以上工業企業營業收入按年增長9.1%。

工業企業當月利潤由降轉增，上半年利潤保持小幅增長。二季度以來，受部分地區疫情多發散發影響，工業企業效益承壓明顯，4月份工業企業利潤由增轉降且降幅較大。隨著疫情得到有效控制，5月份工業企業利潤降幅略有收窄，6月份，產業鏈供應鏈進一步恢復，工業企業效益明顯改善，全國規模以上工業企業利潤按年增長0.8%，由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月回升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。上半年，規模以上工業企業利潤按年增長1.0%。

6月份，隨著消費市場繼續恢復，消費品製造業效益有所改善，利潤雖然按年下降11.7%，但降幅較上月收窄6.7個百分點。

裝備製造業方面，6月份，受益於產業鏈供應鏈持續恢復，裝備製造業利潤由5月份按年下降9.0%轉為增長4.1%，連續兩個月回升，拉動規模以上工業企業利潤增速較上月回升4.0個百分點。其中，汽車製造業因上海、吉林等汽車主產地加快復工復產，利潤由下降轉為大幅增長47.7%，是拉動工業企業利潤回升作用最大的行業。

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