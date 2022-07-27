《澎湃新聞》報道，近日播出廉潔四川專題片中，整理了近年一些被揭發涉貪官員的經歷。該報列舉多個例子，例如新疆維吾爾自治區吐魯番地區水利局原局長曹培武。據《檢察日報》此前報道，曹培武出身貧苦，節儉程度近乎吝嗇，超出了常人的合理程度。曹培武曾表示，他從不浪費一分錢，飯菜能吃飽就行，看到別人揮霍浪費心裡就難受。身上穿的棉布背心是他剛剛參加工作時買的，已經30年了還在穿，捨不得換掉，平時一日三餐也很簡單，從來不吃肉。

惟經查證，曹培武利用職務便利，非法收受他人賄賂共計251萬餘元。其中單次受賄100萬元，創出當時紀錄。

另外，報道亦提到貴陽市人民政府原市長助理樊中黔同樣「演技」出色。據報，樊中黔外表看來儼然一個勤儉節約的好干部。他穿的一雙皮鞋底子換了三次還要修補後再穿。不抽煙，不打麻將，不濫酒。除了實在推不掉的應酬，很少去外面吃飯。

然而，多年來樊中黔受賄的贓款塞滿了整整5個保險櫃，包括人民幣1005萬餘元、美元4萬元、金條50根等。

報道亦提到另一官場「戲精」、家藏現金「燒壞4台點鈔機」的「億元司長」魏鵬遠。報道指魏鵬遠穿著土氣，連開會或出席一些活動都是一身皺巴巴的衣服。至於上下班，則經常騎著一輛折疊自行車。而東窗事發後，大眾發現魏鵬遠有一輛Audi車，但他從來都不停放在單位，而是到了一定地點就下車，從後備箱拿出折疊自行車騎著上班。

《中國紀檢監察報》曾發文批評貪官，即使「化裝」巧妙、「演技」嫻熟，也難逃「鏡頭穿幫」、「劇終謝幕」的那一天，奉勸那些熱衷「演戲」者及早回頭，切莫沉迷於自欺欺人的戲裡，誤了真實人生。

其他報道

恒指半日跌315點 科指跌1.65% 齊失10天線 碧桂園跌13.7%穿配售價

滬深三大指數半日低收 創業板指險守2700點關口

一個月HIBOR 升穿1.3厘 實際按息升穿2.6厘 高過鎖息上限

陳茂波：香港無可避免需要加息 但不太可能引發類似98年的樓市危機

恒大地產深圳公司因拖欠64名員工工資 遭罰款5萬人幣

朱克伯格：Meta與蘋果在元宇宙正面交鋒 將決定互聯網未來走向

內地6月全國規模以上工業企業利潤按年增0.8%

新加坡GIC 5年期名義回報率 從前一年的8.8%降至7.7%

滬深三大指數低開 人行淨回籠10億人幣

恒指低開221點 碧桂園跌11% 科指跌1.5%跌穿10天線

微軟第四季收入、每股純利均遜預期

Google母企第二季廣告客戶需求強勁 延長時段升逾4.5%

美PCAOB不接受中國對審計底稿任何限制 中概股退市不代表遵守規定

港股ADR跌327點 夜期低水306點 美期升亞股普遍升

騰盛博藥旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性

碧桂園折讓12.6%配股 籌27億