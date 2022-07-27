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內地有官員據報為扮廉潔「戲精」上身 穿爛衫不吃肉 但受賄兼擁巨額財產

內地鼓勵反貪反腐敗，官員幹部被要求以身作則。不過，中紀委「踢爆」有官員為了假扮清正廉潔、勤奮刻苦的形象，經常「戲精」上身，招數盡出。

《澎湃新聞》報道，近日播出廉潔四川專題片中，整理了近年一些被揭發涉貪官員的經歷。該報列舉多個例子，例如新疆維吾爾自治區吐魯番地區水利局原局長曹培武。據《檢察日報》此前報道，曹培武出身貧苦，節儉程度近乎吝嗇，超出了常人的合理程度。曹培武曾表示，他從不浪費一分錢，飯菜能吃飽就行，看到別人揮霍浪費心裡就難受。身上穿的棉布背心是他剛剛參加工作時買的，已經30年了還在穿，捨不得換掉，平時一日三餐也很簡單，從來不吃肉。

惟經查證，曹培武利用職務便利，非法收受他人賄賂共計251萬餘元。其中單次受賄100萬元，創出當時紀錄。

另外，報道亦提到貴陽市人民政府原市長助理樊中黔同樣「演技」出色。據報，樊中黔外表看來儼然一個勤儉節約的好干部。他穿的一雙皮鞋底子換了三次還要修補後再穿。不抽煙，不打麻將，不濫酒。除了實在推不掉的應酬，很少去外面吃飯。

然而，多年來樊中黔受賄的贓款塞滿了整整5個保險櫃，包括人民幣1005萬餘元、美元4萬元、金條50根等。

報道亦提到另一官場「戲精」、家藏現金「燒壞4台點鈔機」的「億元司長」魏鵬遠。報道指魏鵬遠穿著土氣，連開會或出席一些活動都是一身皺巴巴的衣服。至於上下班，則經常騎著一輛折疊自行車。而東窗事發後，大眾發現魏鵬遠有一輛Audi車，但他從來都不停放在單位，而是到了一定地點就下車，從後備箱拿出折疊自行車騎著上班。

《中國紀檢監察報》曾發文批評貪官，即使「化裝」巧妙、「演技」嫻熟，也難逃「鏡頭穿幫」、「劇終謝幕」的那一天，奉勸那些熱衷「演戲」者及早回頭，切莫沉迷於自欺欺人的戲裡，誤了真實人生。

 

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