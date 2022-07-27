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Twitter擬9月開股東會 對馬斯克440億美元收購交易進行投票

Twitter安排對特斯拉（Tesla）CEO 馬斯克440億美元的收購提案進行股東投票。

根據Twitter一份監管公告指，將要求股東在9月13日的會議上對上述交易進行投票。該公司指，股東們亦將對一項提案進行投票，提案內容是批准Twitter可以支付給某些高層與收購有關的報酬。

馬斯克和Twitter4月份時達成收購協議。馬斯克隨後於7月8日暗示，他不再打算繼續收購Twitter 並將其私有化。Twitter於7月12日起訴了馬斯克，以迫使他遵守該合併協議。上周，特拉華州衡平法院首席法官批准了Twitter的加快審理請求。該審理預計將於10月份進行，但具體日期尚未確定。

 

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