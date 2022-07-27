期內，總收入按年增長7%至66.5億歐元（約529.27億港元），其中企業銀行業務收入增長26%至16億歐元；投資銀行的收入增長11%至26億歐元。

德銀行政總裁Christian Sewing表示，這是自2011年以來，取得最好的半年度盈利表現，再次證明該行在充滿挑戰環境下能實現增長和增加利潤。

不過，Sewing發給員工信內備忘錄中表示，對近期經濟前景感到黯淡，說未來幾個月將繼續充滿挑戰，有理由相信令經濟變得更加困難。

由於通脹、銀行稅費用及俄烏戰爭等相關因素，德銀縮減其成本目標，不再將今年成本收入比設定為70%，而是預計該比率將高達70年代中期的水平。

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