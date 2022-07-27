moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

德銀次季多賺51%勝預期 料經濟前景困難

德意志銀行表示，儘管通脹及德國本土出現經濟衰退令其該前景蒙上陰影，但其投資銀行業務受益於市場動盪，截至6月底止，該行第二季股東應佔利潤按年增長51%至10.46億歐元（約83.25億港元），高於市場預期，為連續第八個季度錄得盈利，也是多年虧損之後出現顯著增長。

期內，總收入按年增長7%至66.5億歐元（約529.27億港元），其中企業銀行業務收入增長26%至16億歐元；投資銀行的收入增長11%至26億歐元。

德銀行政總裁Christian Sewing表示，這是自2011年以來，取得最好的半年度盈利表現，再次證明該行在充滿挑戰環境下能實現增長和增加利潤。

不過，Sewing發給員工信內備忘錄中表示，對近期經濟前景感到黯淡，說未來幾個月將繼續充滿挑戰，有理由相信令經濟變得更加困難。

由於通脹、銀行稅費用及俄烏戰爭等相關因素，德銀縮減其成本目標，不再將今年成本收入比設定為70%，而是預計該比率將高達70年代中期的水平。

其他報道

滬深三大指數個別走 創板指一枝獨秀

Maybelline據報將陸續關閉中國所有線下門店

澳門設立博彩經營批給公開競投委員會

Twitter擬9月開股東會 對馬斯克440億美元收購交易進行投票

內地有官員據報為扮廉潔「戲精」上身 穿爛衫不吃肉 但受賄兼擁巨額財產

恒指半日跌315點 科指跌1.65% 齊失10天線 碧桂園跌13.7%穿配售價

滬深三大指數半日低收 創業板指險守2700點關口

一個月HIBOR 升穿1.3厘 實際按息升穿2.6厘 高過鎖息上限

陳茂波：香港無可避免需要加息　但不太可能引發類似98年的樓市危機

恒大地產深圳公司因拖欠64名員工工資 遭罰款5萬人幣

朱克伯格：Meta與蘋果在元宇宙正面交鋒 將決定互聯網未來走向

內地6月全國規模以上工業企業利潤按年增0.8%

新加坡GIC 5年期名義回報率 從前一年的8.8%降至7.7%

滬深三大指數低開 人行淨回籠10億人幣

恒指低開221點 碧桂園跌11% 科指跌1.5%跌穿10天線

微軟第四季收入、每股純利均遜預期

Google母企第二季廣告客戶需求強勁 延長時段升逾4.5%

美PCAOB不接受中國對審計底稿任何限制 中概股退市不代表遵守規定

港股ADR跌327點 夜期低水306點 美期升亞股普遍升

騰盛博藥旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性