德意志銀行表示，儘管通脹及德國本土出現經濟衰退令其該前景蒙上陰影，但其投資銀行業務受益於市場動盪，截至6月底止，該行第二季股東應佔利潤按年增長51%至10.46億歐元（約83.25億港元），高於市場預期，為連續第八個季度錄得盈利，也是多年虧損之後出現顯著增長。
期內，總收入按年增長7%至66.5億歐元（約529.27億港元），其中企業銀行業務收入增長26%至16億歐元；投資銀行的收入增長11%至26億歐元。
德銀行政總裁Christian Sewing表示，這是自2011年以來，取得最好的半年度盈利表現，再次證明該行在充滿挑戰環境下能實現增長和增加利潤。
不過，Sewing發給員工信內備忘錄中表示，對近期經濟前景感到黯淡，說未來幾個月將繼續充滿挑戰，有理由相信令經濟變得更加困難。
由於通脹、銀行稅費用及俄烏戰爭等相關因素，德銀縮減其成本目標，不再將今年成本收入比設定為70%，而是預計該比率將高達70年代中期的水平。
其他報道
Twitter擬9月開股東會 對馬斯克440億美元收購交易進行投票
內地有官員據報為扮廉潔「戲精」上身 穿爛衫不吃肉 但受賄兼擁巨額財產
恒指半日跌315點 科指跌1.65% 齊失10天線 碧桂園跌13.7%穿配售價
一個月HIBOR 升穿1.3厘 實際按息升穿2.6厘 高過鎖息上限
陳茂波：香港無可避免需要加息 但不太可能引發類似98年的樓市危機
朱克伯格：Meta與蘋果在元宇宙正面交鋒 將決定互聯網未來走向
新加坡GIC 5年期名義回報率 從前一年的8.8%降至7.7%
恒指低開221點 碧桂園跌11% 科指跌1.5%跌穿10天線
Google母企第二季廣告客戶需求強勁 延長時段升逾4.5%
美PCAOB不接受中國對審計底稿任何限制 中概股退市不代表遵守規定