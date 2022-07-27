藍籌內房碧桂園（2007）宣布配股，引發市場對企業資金鏈的擔憂，拖累子公司碧桂園服務（6098）股價急插兩成。碧服首席財務官、聯席公司秘書黃鵬強調，碧服沒有為母企作任何擔保，同時表示碧桂園貢獻公司收入僅約5%，對利潤貢獻更少，形容對公司的影響有限。碧服今天收報17.44元，跌22%。碧桂園則報3.16元，跌15.1%。
事實上，碧服去年12月曾發公告，承諾半年內不會向母企進行逾2億元（人民幣，下同）交易，期間亦不會配股。至今「半年之約」過去，黃鵬指目前沒有配售、賣股的計劃，相信至今年底都不會「有所行動」，強調目前資金充足。他又表示，碧服注重跟營運伙伴的長期關係，不會「拖數」；而下月準備派發的股息，都可以憑自己公司資金發放。
黃鵬稱，由於不是自己負責融資，所以不完全了解相關詳情，不過可以看到母企的態度，將會「窮盡一切努力和辦法」維持信用、運作。他批評指，「我躺平我光榮」不是一個理性和負責任的方法，表示市場一直有政策出台，不過落地需要時間，希望投資者給予時間和理性面對。
碧服此前連日回購，被問及公司的回購活動有沒有指引，黃鵬稱是公司的一個表態，強調對業務前景有信心。他直言股價受市場消息、氣氛影響，自己「解不開投資者的心結，做多少回購都沒用。」至於會否把碧服私有化，黃鵬指以目前的股價「沒必要」。
碧桂園（2007）以每股3.25元配售8.4億股，較昨日收市價3.72元折讓12.6%，集資約27.3億元，資金擬用於償還離岸債務，及一般營運資金。碧桂園大股東及發行人將設有90天禁售期。
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