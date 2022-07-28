恒指半日跌115點或0.56%，報20554點，大市成交金額489億元；國指跌31點或0.44%，報7060點。恒生科技指數收報4549點，升0.28%。

藍籌股成交金額200.01億元，佔大市成交40.9%；科指成份股成交金額104.92億元，佔大市成交21.45%；國指成份股成交金額159.57億元，佔大市成交32.63%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、小米（1810）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，46隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升2.68%，收報111.1元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.44%，收報26.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報21.45元，升5.67%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報17.2元，跌2.82%。

恒指10天線(20657.19點)得而復失。科指10天線(4549.49點)得而復失。

北水南下合計淨流入3.39億元，較上日增加23.74%，淨流入金額是7月26日10.11億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入52.01億元，對上一次連續8日淨流入是6月20日。南水北上合計淨流入49.93億元人民幣，終止單日流出。

協鑫新能源（0451）折讓19%配股籌3億，股價曾跌逾23%。收報0.137元，跌20.35%。

多間公司公布業績，績前表現如下恒隆集團（0010）收報14.18元，跌0.56%。恒隆地產（0101）收報14.3元，跌0.14%。國際家居零售（1373）收報2.84元，升1.07%。IMAX（1970）收報7.18元，無升跌。利福（1212）收報2.63元，升0.38%。太平洋航運（2343）收報3.39元，跌2.02%。普拉達（1913）收報43元，跌1.83%。

百威亞太（1876）中期多賺24%，不派息，第二季多賺20%，勝預期。收報23.5元，升0.86%。

金山軟件（3888）旗下金山雲申請回港雙重主要上市。收報27.1元，跌0.37%。

759阿信屋母企CEC國際（0759）全年多賺23%，擬商貿區物色舖位。收報0.56元，跌1.75%。

合景泰富（1813）悉售啟德「尚‧珒溋」五成股權，套現13億。收報1.65元，跌1.79%。

力高生活（2370）股價急瀉八成，公司：業務營運正常。收報4.61元，升46.82%。

旭輝（0884）大股東斥111萬元增持50萬股。收報2.19元，跌0.9%。

中國互聯網投資（0810）料中期虧損擴大，或最多蝕1800萬。收報3.5元，跌3.85%。

新東方（9901）第四季虧損擴大至1.9億美元，料下季淨營收最多跌五成。收報20.4元，升9.32%。

小鵬汽車（9896）車主因眼細被自動駕駛誤判。創上市新低，見11.2元，收報11.62元，跌6.74%。

安莉芳（1388）第二季銷售按年跌19%。收報0.72元，無升跌。

北京首都機場（0694）料中期虧損擴大，最多蝕14億人幣。收報4.85元，升1.04%。

金陽新能源（1121）伙南安政府拓二代異質結規模化量產項目。收報13.44元，升3.07%。

九龍倉集團（0004）發盈警，料中期純利下降接近100%。收報28.75元，跌2.38%。

捷榮（2119）發盈警，料上半年溢利減少至約1750萬至2150萬元。創上市新低，見0.83元，收報0.84元，跌4.55%。

母企配股累股價插逾兩成，碧服（6098）：沒作擔保亦無配售計劃。收報17.38元，跌0.34%。

破頂股表現

破頂股包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；廈門港務（3378）創52周高，見2.17元，收報2.17元，無升跌；恒偉集團（8219）創52周高，見0.7元，收報0.66元，無升跌。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，榮萬家（2146）低見2.23元，收報2.24元，跌3.45%；美的置業（3990）低見9.1元，收報9.14元，跌3.79%；電視廣播（0511）低見3.94元，收報3.95元，跌0.75%；捷榮國際（2119）低見0.83元，收報0.84元，跌4.55%；佳源國際（2768）低見0.295元，收報0.3元，跌4.76%；Uju Holding（1948）低見4.02元，收報4.06元，跌1.69%；霸王（1338）低見0.055元，收報0.055元，跌1.79%；中國信達（1359）低見1.11元，收報1.12元，跌0.88%；愛高集團（0328）低見0.049元，收報0.054元，跌6.9%；勵駿（1680）低見0.295元，收報0.295元，跌4.84%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見7.51元，收報7.52元，跌1.57%；君實生物（1877）低見34.05元，收報34.5元，跌2.82%；方正控股（0418）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；新意網集團（1686）低見5.23元，收報5.25元，跌1.13%；香港科技探索（1137）低見4.9元，收報5.01元，跌1.76%；太睿國際控股（1010）低見0.64元，收報0.64元，無升跌；中國通信服務（0552）低見3.17元，收報3.19元，跌0.62%；碧桂園（2007）低見3.08元，收報3.08元，跌2.53%；信義玻璃（0868）低見15.74元，收報15.8元，跌1.13%；和諧汽車（3836）低見2.59元，收報2.68元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，力高生活（2370）收報4.61元，升46.82%；惠生工程（2236）收報0.32元，升25.49%；茂宸集團（0273）收報0.028元，升21.74%；超凡網絡（8121）收報0.195元，升16.07%；新東方在線（1797）收報21元，升14.25%；德銀天下（2418）收報1.76元，升13.55%；天立教育（1773）收報1.18元，升13.46%；米蘭站（1150）收報0.189元，升11.18%；謝瑞麟（0417）收報1.17元，升10.38%；新東方（9901）收報20.4元，升9.32%；北控醫療健康（2389）收報0.09元，升8.43%。

下跌異動股，包括，協鑫新能源（0451）收報0.137元，跌20.35%；中遠海發（2866）收報1.3元，跌16.67%；上坤（6900）創上市新低，見1.11元，收報1.11元，跌16.54%；恒盛地產（0845）收報0.14元，跌12.5%；三巽控股（6611）收報0.33元，跌10.81%；中盈盛達（1543）收報1.7元，跌10.53%；熒德控股（8535）收報0.17元，跌10.05%；企展控股（1808）收報1.21元，跌9.02%；佳寧娜（0126）收報0.53元，跌8.62%；敏華控股（1999）見52周低5.8元，收報6.39元，跌7.93%。

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