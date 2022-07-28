moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌115點 科指升0.28% 10天線得而復失

美聯儲一如預期加息75基點，美元回至106，港元亦續偏向7.849之上，恒指今早高開35點，曾反覆倒升最多102點，其後重拾跌勢，低位跌136點，半日高低波幅239點。

恒指半日跌115點或0.56%，報20554點，大市成交金額489億元；國指跌31點或0.44%，報7060點。恒生科技指數收報4549點，升0.28%。

藍籌股成交金額200.01億元，佔大市成交40.9%；科指成份股成交金額104.92億元，佔大市成交21.45%；國指成份股成交金額159.57億元，佔大市成交32.63%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、小米（1810）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，46隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升2.68%，收報111.1元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.44%，收報26.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報21.45元，升5.67%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報17.2元，跌2.82%。

恒指10天線(20657.19點)得而復失。科指10天線(4549.49點)得而復失。

北水南下合計淨流入3.39億元，較上日增加23.74%，淨流入金額是7月26日10.11億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入52.01億元，對上一次連續8日淨流入是6月20日。南水北上合計淨流入49.93億元人民幣，終止單日流出。

協鑫新能源（0451）折讓19%配股籌3億，股價曾跌逾23%。收報0.137元，跌20.35%。

多間公司公布業績，績前表現如下恒隆集團（0010）收報14.18元，跌0.56%。恒隆地產（0101）收報14.3元，跌0.14%。國際家居零售（1373）收報2.84元，升1.07%。IMAX（1970）收報7.18元，無升跌。利福（1212）收報2.63元，升0.38%。太平洋航運（2343）收報3.39元，跌2.02%。普拉達（1913）收報43元，跌1.83%。

百威亞太（1876）中期多賺24%，不派息，第二季多賺20%，勝預期。收報23.5元，升0.86%。

金山軟件（3888）旗下金山雲申請回港雙重主要上市。收報27.1元，跌0.37%。

759阿信屋母企CEC國際（0759）全年多賺23%，擬商貿區物色舖位。收報0.56元，跌1.75%。

合景泰富（1813）悉售啟德「尚‧珒溋」五成股權，套現13億。收報1.65元，跌1.79%。

力高生活（2370）股價急瀉八成，公司：業務營運正常。收報4.61元，升46.82%。

旭輝（0884）大股東斥111萬元增持50萬股。收報2.19元，跌0.9%。

中國互聯網投資（0810）料中期虧損擴大，或最多蝕1800萬。收報3.5元，跌3.85%。

新東方（9901）第四季虧損擴大至1.9億美元，料下季淨營收最多跌五成。收報20.4元，升9.32%。

小鵬汽車（9896）車主因眼細被自動駕駛誤判。創上市新低，見11.2元，收報11.62元，跌6.74%。

安莉芳（1388）第二季銷售按年跌19%。收報0.72元，無升跌。

北京首都機場（0694）料中期虧損擴大，最多蝕14億人幣。收報4.85元，升1.04%。

金陽新能源（1121）伙南安政府拓二代異質結規模化量產項目。收報13.44元，升3.07%。

九龍倉集團（0004）發盈警，料中期純利下降接近100%。收報28.75元，跌2.38%。

捷榮（2119）發盈警，料上半年溢利減少至約1750萬至2150萬元。創上市新低，見0.83元，收報0.84元，跌4.55%。

母企配股累股價插逾兩成，碧服（6098）：沒作擔保亦無配售計劃。收報17.38元，跌0.34%。

破頂股表現

破頂股包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；廈門港務（3378）創52周高，見2.17元，收報2.17元，無升跌；恒偉集團（8219）創52周高，見0.7元，收報0.66元，無升跌。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，榮萬家（2146）低見2.23元，收報2.24元，跌3.45%；美的置業（3990）低見9.1元，收報9.14元，跌3.79%；電視廣播（0511）低見3.94元，收報3.95元，跌0.75%；捷榮國際（2119）低見0.83元，收報0.84元，跌4.55%；佳源國際（2768）低見0.295元，收報0.3元，跌4.76%；Uju Holding（1948）低見4.02元，收報4.06元，跌1.69%；霸王（1338）低見0.055元，收報0.055元，跌1.79%；中國信達（1359）低見1.11元，收報1.12元，跌0.88%；愛高集團（0328）低見0.049元，收報0.054元，跌6.9%；勵駿（1680）低見0.295元，收報0.295元，跌4.84%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見7.51元，收報7.52元，跌1.57%；君實生物（1877）低見34.05元，收報34.5元，跌2.82%；方正控股（0418）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；新意網集團（1686）低見5.23元，收報5.25元，跌1.13%；香港科技探索（1137）低見4.9元，收報5.01元，跌1.76%；太睿國際控股（1010）低見0.64元，收報0.64元，無升跌；中國通信服務（0552）低見3.17元，收報3.19元，跌0.62%；碧桂園（2007）低見3.08元，收報3.08元，跌2.53%；信義玻璃（0868）低見15.74元，收報15.8元，跌1.13%；和諧汽車（3836）低見2.59元，收報2.68元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，力高生活（2370）收報4.61元，升46.82%；惠生工程（2236）收報0.32元，升25.49%；茂宸集團（0273）收報0.028元，升21.74%；超凡網絡（8121）收報0.195元，升16.07%；新東方在線（1797）收報21元，升14.25%；德銀天下（2418）收報1.76元，升13.55%；天立教育（1773）收報1.18元，升13.46%；米蘭站（1150）收報0.189元，升11.18%；謝瑞麟（0417）收報1.17元，升10.38%；新東方（9901）收報20.4元，升9.32%；北控醫療健康（2389）收報0.09元，升8.43%。

下跌異動股，包括，協鑫新能源（0451）收報0.137元，跌20.35%；中遠海發（2866）收報1.3元，跌16.67%；上坤（6900）創上市新低，見1.11元，收報1.11元，跌16.54%；恒盛地產（0845）收報0.14元，跌12.5%；三巽控股（6611）收報0.33元，跌10.81%；中盈盛達（1543）收報1.7元，跌10.53%；熒德控股（8535）收報0.17元，跌10.05%；企展控股（1808）收報1.21元，跌9.02%；佳寧娜（0126）收報0.53元，跌8.62%；敏華控股（1999）見52周低5.8元，收報6.39元，跌7.93%。

 

其他報道

麥當勞App增八達通付款功能 第二階段消費券將推優惠、回贈

余偉文：美加息周期不對港構成影響 提醒市民要有準備、小心評估風險

一個月HIBOR連升11日 升至1.384% 創2年3個月高

Google聯合創辦人布林前妻發聲明 否認與馬斯克有染 稱報道誹謗

恒大債權人要求解釋數十億美元現金遭扣押的原因

蘋果據報已聘請林寶堅尼前負責人

協鑫新能源折讓19%配股籌3億 股價曾跌逾23%

滬深三大指數高開 人行淨回籠10億人幣

恒指高開35點 科指升0.47% 齊升穿10天線

恒大據報放售灣仔總部 今日截標 估值較買入價低28%