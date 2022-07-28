他指出，根據集團的各渠道資料估算，6月底時夜場及餐廳渠道率重開率約91%及98%，7月因小規模爆發疫情，夜場及餐廳重開率稍為下降至81%及97%，有信心放寬防疫措施後將繼續復蘇。

楊克又指，內地政府將會平衡防疫及經濟社會發展，集團亦設立針對內地的數碼追蹤平台，追蹤各個城市的疫情發展，適時調整投資、渠道及媒體投放等資源，幫助集團作出商業決定，應對多變環境。

他表示，去年11、12月已作加價，未來會繼續推動品牌高端化發展，尤其是針對Z世代，同時改善產品組合，亦有原材料對冲政策，以緩和成本上升的壓力。他透露，集團在內地已有一個發展潛力城市列表，今年計劃將百威啤酒推廣至逾70個新城市；超高端品牌推廣至約45個新城市。

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