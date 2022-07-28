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標普連續兩年評富途整體信用「bbb」級 料未來維持市場地位

富途（美：FUTU）宣布，連續兩年獲得標普整體信用評級（GCP）「bbb」級，投資級長期主體信用評級「BBB-」，維持去年水平，前景展望為「穩定」。標普預期，在未來的業務增長過程中，富途有望繼續保持其行業領先地位。標普的公開評級體系分為投資級和非投資級，取得BBB-及以上的評級為「投資級」，意味著公司的信譽高、違約風險小。

標普在報告中指出，富途在港的網上券商市場擁有令人滿意的市場定位，資金強勁，而且產品種類和地域拓展亦更多元化。給予「穩定」展望表示標普認可富途維持其市場地位及健康資本狀況的能力。標普認為，在未來兩年提升業務和市場規模的同時，富途將能保持其風險偏好、承銷標準和良好的貸款品質。

富途控股創辦人兼董事長李華表示，評級大大肯定了富途在香港市場的科技券商龍頭地位，未來富途將基於穩健的運營能力和領先的技術，堅持審慎的風險管理準則，不斷深化國際化及業務多元化戰略，成為有顯著影響力的全球金融服務平台。

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