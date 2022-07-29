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一個月HIBOR終止11連升 港元曾貶至7.85

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止11連升，跌5.38點子至1.3306%，是7月27日後最低，當日報1.30941%。

港元現報7.8498元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多3點子，報7.8496元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.23點子至0.93774%；1星期HIBOR跌12.94點子至1.17488%；2星期HIBOR跌12.79點子至1.17631%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.84點子至2.2%；6個月期HIBOR升1.21點子至2.90512%；12個月期HIBOR升0.29點子至3.57982%。

美元指數現報106.164貶值0.187點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報2.37229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0417%，終止連續5日收窄，利差是2022年7月27日後最低，當日差距為-1.0629%。

對上一次終止連續5日收窄，是2022年7月21日，當日利差報-1.3139%。

 

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