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商湯獲納入港股通目標證券名單

深交所公布，商湯（0020）獲納入深港通下的港股通目標證券名單，即日起生效。根據深股通的納入規則，同股不同權公司上市時間滿6個月+20個交易日並符合港股市值等條件的情況下可納入港股通。