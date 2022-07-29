期内，百勝中國整體同店銷售額較去年同期下降16%，旗下肯德基和必勝客的同店銷售額分別下降16%和15%，均好過市場預期。

百勝中國解釋，中國在第二季度經歷了嚴重的新冠疫情暴發，公司在4月和5月有平均超過2500家門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務，其中約45%為暫時停業的門店，幸通過快速反應並推出一系列創新措施令公司在第二季度避免運營虧損，實現經營利潤8100萬美元。

百勝中國首席財務官楊家威表示，由於新冠疫情的不確定性、消費者信心轉弱、經濟下行壓力和原材料價格上漲，對百勝中國第三季度的同店銷售額仍持審慎態度，預計期銷售恢復仍可能存在波動。

展望未來，百勝中國表示疫情反復下餐廳客流恢復需時，截至7月第三周，仍有大約2%的門店暫時停業或僅提供外賣或外帶服務，對此針對不同地區準備了運營預案。同時，公司2022財年目標維持不變，預計淨新增約1000至1200家門店，資本支出在約8至10億美元之間。

百勝中國港股中午收報363.6港元，逆市升0.55%。

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