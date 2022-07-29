美股隔晚上升，受業績推動，美期續升，相反，受馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制權一事影響，科技股急挫，恒指今早高開24點已見半日高位，曾跌最多496點，低見20126.61點，是5月26日後最低，半日高低波幅521點。科指更曾跌最多4.44%，低見4350.61點，是6月2日後最低。