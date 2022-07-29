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科技股急挫 恒指半日跌473點 科指挫4.25% 齊創近兩個月低

美股隔晚上升，受業績推動，美期續升，相反，受馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制權一事影響，科技股急挫，恒指今早高開24點已見半日高位，曾跌最多496點，低見20126.61點，是5月26日後最低，半日高低波幅521點。科指更曾跌最多4.44%，低見4350.61點，是6月2日後最低。

恒指半日跌473點或2.3%，報20148點，大市成交金額633億元；國指跌200點或2.83%，報6882點。恒生科技指數收報4358點，跌4.25%。

藍籌股成交金額258.09億元，佔大市成交40.77%；科指成份股成交金額181.73億元，佔大市成交28.7%；國指成份股成交金額238.41億元，佔大市成交37.66%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。信義光能（0968）、領展（0823）、吉利（0175）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，59隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升5.84%，收報13.42元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌6.97%，收報4.67元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.8元，跌0.58%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報59.2元，跌9.41%。

恒指跌穿10天線(20649.17點)。科指跌穿10天線(4541.68點)及100天線(4439.68點)。

北水南下合計淨流出6.55億元，較上日增加962.58%，連續第2日流出，累計流出7.16億元。南水北上合計淨流出7.55億元人民幣，終止單日流入。

小米（1810）電動車大計遇監管障礙，跌4%見1個月低。收報12.48元，跌4%。

商湯（0020）獲納入港股通目標證券名單。收報2.32元，跌6.07%。

IMAX China（1970）中期轉蝕，派中期息0.001美元。收報7.1元，跌0.14%。

國家大基金總裁丁文武被查，該基金曾投資中芯（0981）。收報16.4元，跌2.03%。

杭州市監局約談美團（3690）、餓了麼。收報178.2元，跌5.21%。

匯控（0005）：回購經已完成。收報49.15元，跌0.91%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡賓（2030）收報1.67元，跌3.47%。和記電訊香港（0215）收報1.43元，跌1.38%。渣打（2888）收報54.3元，跌2.86%。

Prada（1913）上半年多賺94%至1.9億歐元，不派中期息。收報46.7元，升6.62%。

馬雲據報計劃放棄對螞蟻集團的控制權。阿里（9988）收報93.4元，跌5.8%。

大唐發電（0991）上半年完成上網電量按年跌8.2%。收報1.47元，無升跌。

港交所（0388）引入五級持倉限額制度。收報359.6元，跌2.18%。

香港寬頻（1310） 推暑假月費99元家居寬頻，送Disney+或5G SIM paln 。收報8.68元，跌0.69%。

日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺13.4%息12仙，收入創新高。收報2.88元，升1.05%。

中央政治局：要穩定房地產市場，堅持房住不炒，化解村鎮銀行風險。內房普遍向下，新城發展（1030）收報2.68元，跌5.3%；時代中國（1233）平上市低位1.57元，收報1.59元，跌4.79%；合景泰富（1813）收報1.64元，跌4.09%；中海外（0688）收報21.7元，跌2.25%；龍湖（0960）收報26.4元，跌5.04%；潤地（1109）收報32.65元，跌1.8%；碧桂園（2007）見52周低3.01元，收報3.05元，跌3.79%。內銀方面，建行（0939）收報4.99元，跌0.4%；工商銀行（1398）收報4.12元，跌0.48%；郵儲銀行（1658）收報5.15元，跌2.28%。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：世界處於混亂，購入項目時小心為上。恒隆集團收報14.28元，跌1.38%。恒隆地產（0101）收報14.38元，跌1.37%。

太平洋航運（2343）中期多賺1.9倍，連特別息共派52仙。收報3.66元，升6.71%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見5.82元，收報5.63元，升5.83%；新東方（9901）創52周高，見22.85元，收報21.4元，升4.39%；廈門港務（3378）創52周高，見2.2元，收報2.18元，跌0.46%；中建富通（0138）創52周高，見0.23元，收報0.179元，無升跌；快餐帝國（1843）創52周高，見0.42元，收報0.405元，升12.5%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見3.85元，收報3.75元，升3.88%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.59元，收報2.6元，跌3.7%；時代鄰里（9928）低見1.1元，收報1.11元，跌5.13%；合景悠活（3913）低見1.59元，收報1.6元，跌5.88%；遠洋服務（6677）低見2.58元，收報2.62元，跌2.96%；融信中國（3301）低見1.02元，收報1.04元，跌0.95%；雲南水務（6839）低見0.38元，收報0.395元，跌4.82%；基石藥業（2616）低見4.1元，收報4.11元，跌4.86%；加科思（1167）低見4.35元，收報4.35元，跌4.81%；雄岸科技（1647）低見0.11元，收報0.11元，跌5.98%；優然牧業（9858）低見2.85元，收報2.9元，跌2.68%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見1.25元，收報1.25元，無升跌；台州水務（1542）低見2.55元，收報2.55元，跌3.04%；康希諾生物（6185）低見64.6元，收報65元，跌2.18%；君實生物（1877）低見32.35元，收報32.8元，跌5.75%；麗珠醫藥（1513）低見23.65元，收報23.65元，跌2.07%；方正控股（0418）低見0.43元，收報0.445元，跌3.26%；赤子城科技（9911）低見2.33元，收報2.33元，跌5.28%；新意網集團（1686）低見5.16元，收報5.19元，跌0.95%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.53元，收報0.55元，跌1.79%。

異動股

上升異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.25元，升51.52%；上置集團（1207）收報0.027元，升12.5%；聯眾（6899）收報0.214元，升12.04%；勵駿（1680）收報0.33元，升10%；茂宸集團（0273）收報0.028元，升7.69%；洛陽玻璃（1108）收報13.28元，升7.62%；銀城國際（1902）收報3元，升7.53%；名創優品（9896）收報12.98元，升7.1%；冠均國際（1629）收報0.385元，升6.94%；太平洋航運（2343）收報3.66元，升6.71%。

下跌異動股，包括，賞之味（8096）收報0.052元，跌11.86%；偉立（2372）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌10.1%；京東健康（6618）收報59.2元，跌9.41%；熒德控股（8535）見52周低0.156元，收報0.162元，跌8.99%；智雲健康（9955）創上市新低，見22.45元，收報23元，跌8.73%；火幣科技（1611）收報3.98元，跌8.51%；快手（1024）收報78元，跌8.29%；寶尊電商（9991）收報24元，跌8.22%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.235元，跌7.84%。

 

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