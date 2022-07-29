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渣打中期除稅前法定溢利增8% 將開展5億美元回購

渣打（2888）公布今年中期及第二季業績。上半年集團除稅前法定溢利按年上升8%至27.72億元美元（下同），好過市場預期；除稅前基本溢利28.17億元，升5.03%。每股盈利增加5.1仙或9%至63.4美仙，每股中期派息0.04美元。

集團中期收入上升8%至82億元，按固定匯率基準計算上升10%。按固定匯率基準計算，淨利息收入36.42億元，按年上升12%，金融市場業務的表現創半年度新高，上升5億元或18%；交易銀行業務繼續維持良好勢頭，收入上升14%；財富管理業務下跌2億元或16%。

集團第二季度除稅前法定溢利12.8億元，按年增加12%，經調整基本溢利13.17億元，按年增加7%，基本經營收入39.26億美元，按年增加6%。

行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團將開展新一輪5億美元的股份回購，有信心可達成在二月定下的財務目標。

集團更新今年全年指引，按固定匯率基準計算，收入（撇除債務價值調整）增長約10%。本年度下半年淨息差將進一步擴闊，預期本年度全年的平均數將約為140個基點，2023年則為160個基點。信貸減值將正常化，中期貸款損失率為30至35個基點。集團致力於2024年（甚或更早）實現10%的有形股東權益回報。

 

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