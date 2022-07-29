她表示，集團現時研發成本佔總收入5%，研發團隊約有800人，通過三個品牌的效同效應，推新品的速度較同業快，價格亦會相應調高以抵消成本。例如集團去年推出8個新品類，今年空氣清新機、吹風機亦即將推出第二代，亦計劃今年秋季在美國推出戶外烤架，以性價比爭取市場份額。

趙慧又稱，雖然不能控制通脹、地緣政治等大環境，但集團會致力增加單品，加強研發及通過消費者洞察，提高市場份額。同時，集團今年將加大發展德國及法國市場，由於歐美消費者的喜好相近，產品無需太多改良即可發售，相信未來發展潛力很大。

內地市場方面，趙慧認為市場競爭激烈，不過九陽將會聚焦中端市場，並將太空科技推廣至民用，有信心九陽發展可拾級而上。

其他報道

小米電動車大計遇監管障礙 跌4%見1個月低

商湯獲納入港股通目標證券名單

Jeep退出中國因政府干預增加 不希望成為制裁受害者

滬深三大指數半日低收 創板指失守2700點關口

一個月HIBOR終止11連升 港元曾貶至7.85

IMAX China 中期轉蝕 派中期息0.001美元

國家大基金總裁丁文武被查 該基金曾投資中芯

蘋果CEO庫克：不排除收購大公司的可能性 現時仍專注收購小型公司

亞馬遜上季收入勝預期 本季預測強勁 延長時段升逾13%

智能電話出貨量降至兩年低 供應商擔心供應過剩

杭州市監局約談美團、餓了麼

滬深三大指數高開 人行本周實現淨回籠120億人幣

恒指高開24點 科指升0.2% 續低於10天線

蘋果季績略勝預期 內地收入高過預測 庫克稱將「慎重」做出投資決定

花旗要求部分客戶與該銀行交易更多產品 否則停止進行交易