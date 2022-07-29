經營小家電品牌九陽、Shark及Ninja的JS環球生活（1691）積極開拓海外市場，北美市場去年全年佔總收入57.6%；歐洲亦佔12.0%。集團投資者關係、公共關係及合規高級總監趙慧表示，現時集團有10%產能位於東南亞，為避免中美關稅，預計今年底至明年初將會在東南亞提高產能佔比至30%。雖然成本稍高，不過可帶來規模效應，未來數年將可陸續節省成本。
她表示，集團現時研發成本佔總收入5%，研發團隊約有800人，通過三個品牌的效同效應，推新品的速度較同業快，價格亦會相應調高以抵消成本。例如集團去年推出8個新品類，今年空氣清新機、吹風機亦即將推出第二代，亦計劃今年秋季在美國推出戶外烤架，以性價比爭取市場份額。
趙慧又稱，雖然不能控制通脹、地緣政治等大環境，但集團會致力增加單品，加強研發及通過消費者洞察，提高市場份額。同時，集團今年將加大發展德國及法國市場，由於歐美消費者的喜好相近，產品無需太多改良即可發售，相信未來發展潛力很大。
內地市場方面，趙慧認為市場競爭激烈，不過九陽將會聚焦中端市場，並將太空科技推廣至民用，有信心九陽發展可拾級而上。
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