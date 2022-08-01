此外，花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口客戶於網上銀行或手機銀行開立港元/美元定存，6個月港元定存特惠年利率為2.54%，美元定存特惠年利率為2.89%；12個月港元定存特惠年利率為2.74%，美元定存特惠年利率為3.03%。不設最高或最低存款額限制。

由即日起至 2022年8月31日，新客戶現晉身花旗私人客戶業務可享高達6.8萬元現金回贈。新客戶透過手機開立 Citigold 銀行戶口及港股戶口，可享高達3.8萬元現金回贈。

此外，由即日至2022年9月30日，全新客戶開立 Citi Plus戶口可享高達 4.8%儲蓄年利率。Citi Plus 新客戶的首5萬元存款可享 3%額外儲蓄年利率。客戶更可透過 Citi 利息 Booster 完成日常任務，再賺高達1.8%年利率。

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