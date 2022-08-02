港元現報7.8495元升值5點子，今晨曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多5點子，報7.8495元。今早金管局公布於紐約時段沽出7.99億美元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.51點子至0.9344%；1星期HIBOR跌3.66點子至1.05601%；2星期HIBOR跌3.05點子至1.11083%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.71點子至2.2006%；6個月期HIBOR跌0.68點子至2.9006%；12個月期HIBOR跌2.59點子至3.52125%。

美元指數現報105.233貶值0.217點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報2.36229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0744%，連續3日擴闊，利差是2022年7月26日後最低，當日差距為-1.1542%。

對上一次連續3日擴闊，是2022年7月11日，當日利差報-1.2344%。

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