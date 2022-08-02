美國眾議院議長佩洛西訪台消息使中美關係緊張，引發環球避險，美期歐股亞股皆挫，避險貨幣日圓受追捧，每美元兌日圓貶值至130.41日圓，是6月3日後最弱；每百日圓兌港元亦亦重返6算，曾見6.0185，是6月3日後最強；資金亦追入美國國債，但未改美2年期10年期債息倒掛情況，更將息差擴大至32.623點，是2000年9月13日36.9點後最低。VIX指數升4.3%報23.84點。