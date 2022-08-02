美國眾議院議長佩洛西訪台消息使中美關係緊張，引發環球避險，美期歐股亞股皆挫，避險貨幣日圓受追捧，每美元兌日圓貶值至130.41日圓，是6月3日後最弱；每百日圓兌港元亦亦重返6算，曾見6.0185，是6月3日後最強；資金亦追入美國國債，但未改美2年期10年期債息倒掛情況，更將息差擴大至32.623點，是2000年9月13日36.9點後最低。VIX指數升4.3%報23.84點。
恒指今早低開222點，見全日低，早市同時亦創全日低位，最多曾跌650點，低見19515.54點，是5月12日19342.89點後最低。全日高低波幅維持428點。
恒指收市跌476點或2.36%，報19689點，大市成交金額1180億元，較上日增加2.79%，是7月29日1296.41億元成交後最多；國指跌174點或2.54%，報6702點。恒生科技指數收報4194點，跌3.01%。恒指、國指見5月12日後收市新低；科指則是5月27日後收市新低。科指連跌3日，累計跌358.5點；國指連跌5日，累計跌483.12點。
藍籌股成交金額574.21億元，佔大市成交48.66%；科指成份股成交金額353.39億元，佔大市成交29.94%；國指成份股成交金額492.18億元，佔大市成交41.71%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。創科實業（0669）、恒隆地產（0101）、宏橋（1378）貢獻恒指較多。
藍籌1隻升，68隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升0.52%，收報87.45元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.5%，收報14.56元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）見52周低13.68元，收報14.56元，跌0.55%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見6.57元，收報6.61元，跌7.29%。
恒指續低於10天線(20484.71點)，跌穿保力加通道底(19806.03點)。科指續低於100天線(4427.63點)，同樣跌穿保力加通道底(4264.71點)。
北水南下合計淨流入22.88億元，較上日減少31.02%，連續第2日流入，累計流入56.04億元，對上一次連續2日淨流入是7月20日。南水北上合計淨流出23.11億元人民幣，終止單日流入。
內媒﹕小鵬汽車（9868）、阿里雲合作打造最大自駕智算基地。收報92.45元，跌5.86%。
海港企業（0051）半年虧損擴大至8600萬元，近30個月酒店業務累蝕6.5億。收報6.75元，無升跌。
澳門：周六起旅客酒店隔離縮至7天，娛樂場逐步恢復營運規模。澳博（0880）報3.08，跌2.83%；銀娛（0027）報45.95元，跌0.75%；金沙中國（1928）報17.72元，跌4.01%。
港燈（2638）半年多賺1.6%，中期息15.94仙不變。收報7.07元，跌0.7%。
多間公司公業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）收報0.77元，跌2.53%。利福中國（2136）創上市新低，見0.73元，收報0.75元，跌5.06%。
九毛九（9922）發盈警，料上半年盈利跌逾七成。收報17.5元，跌0.79%。
AEON母企永旺（0984）料上半年淨虧損收窄，最多蝕1.75億元。收報1.21元，跌2.42%。
中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈今退休，由陳文接任。收報27.85元，跌1.94%。
8月國產網絡遊戲共批69款遊戲，騰訊（0700）和網易（9999）未有上榜。騰訊失守290元，創近4年新低，見52周低288元，收報295元，跌1.54%。網易（9999）收報139元，跌3.41%。
匯控（0005）：國際化架構重要，分拆不能帶來額外價值。收報51元，跌1.64%。
小鵬（9868）7月份交付量按年升43%，蔚來升26.7%。收報92.45元，跌5.86%。
恒生（0011）：因應個別內房情況，將適時增加撥備。收報124.8元，跌4.15%。
信義能源（3868）半年純利微增0.4%，派息7.7仙增4.1%。見52周低3.13元，收報3.16元，跌18.13%。
信義光能（0968）半年純利大跌38%，中期息削至10仙。收報12.66元，跌4.24%。
理想汽車（2015）：7月交付量年增21.3%。收報133.1元，跌0.75%。
破頂股包括，利寶閣（1869）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升69.35%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，跌1.85%。
50隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見8.16元，收報8.3元，跌5.14%；世茂服務（0873）低見2.27元，收報2.36元，跌2.07%；時代鄰里（9928）低見0.97元，收報1.01元，跌1.94%；合景悠活（3913）低見1.43元，收報1.45元，跌3.33%；金科服務（9666）低見9.22元，收報10.2元，升4.94%；康橋悅（2205）低見2.81元，收報3.01元，跌1.95%；遠洋服務（6677）低見2.26元，收報2.35元，跌3.29%；時代中國（1233）低見1.4元，收報1.45元，跌2.03%；美的置業（3990）低見8.58元，收報8.76元，跌3.95%；三巽控股（6611）低見0.26元，收報0.325元，跌1.52%。
146隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見14.24元，收報14.56元，跌7.5%；合景泰富（1813）低見1.49元，收報1.55元，跌1.9%；寶龍地產（1238）低見0.94元，收報0.99元，跌2.94%；雅居樂（3383）低見2.35元，收報2.44元，跌3.94%；金茂（0817）低見1.71元，收報1.73元，跌3.89%；中信証券（6030）低見15.32元，收報15.42元，跌3.14%；中國銀河（6881）低見3.75元，收報3.79元，跌2.07%；丘鈦（1478）低見4.12元，收報4.18元，跌5%；瑞聲（2018）低見13.68元，收報14.56元，跌0.55%；信利國際（0732）低見1.55元，收報1.55元，跌8.82%。
異動股
上升異動股，包括，利寶閣（1869）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升69.35%；順騰（0932）收報0.15元，升13.64%；聯眾（6899）收報0.27元，升12.5%；耐世特（1316）收報6.85元，升7.7%；時富投資（1049）收報1.4元，升6.87%；東曜藥業（1875）收報3.12元，升6.85%；人瑞人才（6919）收報5.35元，升6.79%；維信金科（2003）收報3.3元，升6.45%；匯賢（87001）收報0.88元，升6.02%；瑞慈醫療（1526）收報0.71元，升5.97%；迅銷（6288）收報47.2元，升5.47%。
下跌異動股，包括，萬華媒體（0426）見52周低0.12元，收報0.13元，跌18.75%；信義能源（3868）見52周低3.13元，收報3.16元，跌18.13%；銀杏教育（1851）創上市新低，見0.78元，收報0.78元，跌17.02%；新世紀醫療（1518）收報0.82元，跌15.46%；魯大師（3601）收報1.31元，跌11.49%；香港航天科技（1725）收報9.21元，跌11.27%；光啟科學（0439）收報0.13元，跌10.96%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.04元，收報0.042元，跌10.64%；喆麗控股（2209）創上市新低，見0.69元，收報0.72元，跌10%；智雲健康（9955）創上市新低，見19.3元，收報20.4元，跌9.93%；金輪天地（1232）收報0.111元，跌9.76%。
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