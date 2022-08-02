6月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%，網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年上升0.5%。以上半年計，本地零售業網上銷售價值的臨時估計上升24.0%。

按零售商主要類別計，6月超級市場貨品的銷貨價值下跌0.3%；百貨公司貨品銷貨價值下跌2.4%；藥物及化妝品銷貨價值跌1.7%；汽車及汽車零件銷貨價值跌10.9%；傢具及固定裝置跌1.8%；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件跌8.6%。

另外，其他未分類消費品的銷貨價值按年上升4.5%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值則升2.3%；食品、酒類飲品及煙草銷貨價值升3.4%；燃料上升7.5%；中藥上升1.2%；書報、文具及禮品上升4.8%；以及眼鏡店上升9.5%。

政府發言人表示，零售業表現在第二季改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。不過動力在季末隨着疫情確診數字回升，以及多家主要央行大幅加息而減弱，6月零售業總銷貨價值按年輕微下跌。展望未來，即將發放的第二階段消費券將有助支持消費需求，但往後表現亦將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。

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