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越秀房託：寫字樓酒店需求正復蘇 暫未有收購計劃

越秀房託（0405）半年盈轉虧，雖然收入按年增加7%至9.44億元（人民幣．下同），但錄得除稅後虧損5.21億元。集團解釋，受疫情影響，廣州四季酒店租金大跌21.1%，廣州白馬大廈租金亦按年跌8.6%。旗下物業出租率按年全數下跌，武漢財富中心的出租率更按年大跌18.1個百分點至70%。

越秀房託主席兼行政總裁林德良強調，集團的收入錄得穩定增長，其中去年收購、佔總經營收入約22.3%的越秀金融大廈表現突出，出租率達95.5%，新續租的租約加幅達7.5%。若扣除其貢獻，每基金單位分派將少10.4%。他預期下半年寫字樓需求將復蘇，又指酒店公寓的需求正在反彈，6月、7月出租率已回升至85%及80%，該業務的收入已回到疫情前、2019年的水平。

集團的負債比率升至43.9%，按年增5.1個百分點，不過林德良指出，負債比率仍低於房託守則規定的最高借貸限額50%，而且集團現時未有具體收購計劃，會先專注做好營運。他又提到，雖然息口上升，但即使HIBOR上升10點子（0.1厘），集團的利息成本也只會增加300萬元，影響有限。加上集團於6月期間進行境內融資置換，融資利率由4.31%降至3.5%，每年節省約1000萬元融資成本。現時集團有61%融資為浮動利率融資，將會減少其比例。

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