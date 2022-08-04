越秀房託主席兼行政總裁林德良強調，集團的收入錄得穩定增長，其中去年收購、佔總經營收入約22.3%的越秀金融大廈表現突出，出租率達95.5%，新續租的租約加幅達7.5%。若扣除其貢獻，每基金單位分派將少10.4%。他預期下半年寫字樓需求將復蘇，又指酒店公寓的需求正在反彈，6月、7月出租率已回升至85%及80%，該業務的收入已回到疫情前、2019年的水平。

集團的負債比率升至43.9%，按年增5.1個百分點，不過林德良指出，負債比率仍低於房託守則規定的最高借貸限額50%，而且集團現時未有具體收購計劃，會先專注做好營運。他又提到，雖然息口上升，但即使HIBOR上升10點子（0.1厘），集團的利息成本也只會增加300萬元，影響有限。加上集團於6月期間進行境內融資置換，融資利率由4.31%降至3.5%，每年節省約1000萬元融資成本。現時集團有61%融資為浮動利率融資，將會減少其比例。

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