李澤鉅指出，集團在歐洲的業務受到能源價格高企，並且面對歐元及英鎊向下的壓力，但是正好因為投資在能源業務Cenovus獲益，抵消了影響。在Cenovus與赫斯基合併時的暫止協議會在2026年6月到期，今年7月起禁售期開始解除，他不諱言，這無疑給予長和及家族彈性去減持，然而現時所見，Cenovus仍給予長和及家族價值。

李澤鉅更透露，長和浮息借貸比例僅25%，加上預期亞洲的業務在下半年會改進，甚至印尼電訊業務的良好表現，可抵消斯里蘭卡電訊業務受壓的影響。因此，各業務及地區，均每年互相平衡及抵消。

在投資方面，李澤鉅表示，長和會繼續在長建（1038）的層面尋求新項目，亦謀求各地在營運的電訊業務區內合併，及擬將出售英國鐵塔業務所得用於還債及回購股份。

至於電訊業務方面，集團聯席董事總經理霍建寧指出，集團旗下3英國客量既有增長，EBITDA亦按年增長4%，並且已投資去發展網絡。在意大利方面，當地電訊由過往從批發層面支持收入，轉為面向消費者，令當地客戶基礎穩定下來，並且因應在當地坐擁最好的4G及5G網絡，可開發網絡共享去尋求增值。集團在印尼的電訊業務完成合併後，長和已無需再向當地業務注資，反而有利可圖，料有機會從印尼電訊業務首次獲派股息。他們亦會繼續在各在地的電訊市場，尋求整合，但是他不肯評論在丹麥、瑞典及英國尋求整合的進度，只謂適時才會公布。

在內地的零售業務，集團副董事總經理黎啟明稱，當地業務經歷之前防疫及限制措施，國內消費者情緒受到影響，因此銷售受壓，EBITDA出現下跌，但是近月隨著防疫措施放寬，已表現回穩，料消費仍需時去恢復。在自家品牌、客戶關係管理支持下，他期望內地屈臣氏的業務會改善。李澤鉅稱，內地零售業務向來競爭激烈，但是他們相對上在財務上及士氣上有競爭優勢。

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