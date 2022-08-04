英倫銀行指出，英國和歐洲的通脹壓力近期顯著加劇，這很大程度反映自5月以來批發天然氣價格幾乎上漲1倍，進而影響到能源的零售價格，並蠶食英國家庭的實際收入。英倫銀行最新預計，英國消費者物價指數（CPI）將由6月按年升9.4%的40年高位，進一步攀升至今年底的略高於13%，並在明年持續高企。

英倫銀行形容，GDP增長正在放緩，能源價格上漲導致英國和歐洲的經濟活動前景顯著惡化，預計英國將由今年第四季開始進入衰退，實際家庭稅後收入預計將在今、明兩年急劇下降，而消費支出將會收縮。

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