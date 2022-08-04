英倫銀行宣布去年12月以來第6次加息，加息幅度將由以往的四分之一厘，加碼至半厘，將基準利率上調至1.75厘，符合市場預期，利率提升至2008年底金融海嘯以來最高水平，以遏抑持續攀升的通脹。這也是英倫銀行自1995年以來，最大的加息幅度。
英倫銀行指出，英國和歐洲的通脹壓力近期顯著加劇，這很大程度反映自5月以來批發天然氣價格幾乎上漲1倍，進而影響到能源的零售價格，並蠶食英國家庭的實際收入。英倫銀行最新預計，英國消費者物價指數（CPI）將由6月按年升9.4%的40年高位，進一步攀升至今年底的略高於13%，並在明年持續高企。
英倫銀行形容，GDP增長正在放緩，能源價格上漲導致英國和歐洲的經濟活動前景顯著惡化，預計英國將由今年第四季開始進入衰退，實際家庭稅後收入預計將在今、明兩年急劇下降，而消費支出將會收縮。
其他報道
李澤鉅：長和業務及地區分散助減地緣政治影響 手上Cenovus仍有價值
國際金融協會：中國債市7月淨流出30億美元 為連續6個月淨流出
「NFTs.com」域名以近1.2億元售出 史上第二貴網站域名交易
越秀房託盈轉虧 除稅後蝕5.21億人民幣 中期每基金單位派8.53仙
台軍演 恐慌指數降 恒指收市升406點 科指升3.18% 創逾1個月最大升幅 北水增34%