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統一半年少賺28% 不派息

統一（0220）公布2022年上半年純利按年跌27.5%至6.144億元人民幣（下同），每股盈利為0.1422元，不派中期息。集團未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利按年跌20.1%至14.59億元。

統一上半年收入按年升7.2%至139.4億元，毛利率按年跌4.7個百分點至30.1%，主要受大宗原物料價格上漲、國際油價及疫情影響運輸費用增加所致

上半年集團的食品業務收益按年增14%至53.69億元﹔方便麵業務上半年收益按年增16.9%至51.42億元﹔飲品業務方面，上半年收益按年增4.9%至82.48億元，當中茶飲料收益按年增4.9%至36.51億元，果汁收益按年增25.7%至14.01億元，奶茶收益按年近持平，達29.7億元等。

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