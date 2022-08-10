觀望今晚美國公布的通脹數據，美期反覆靠穩，歐股向下。今早內地公布通脹創2年高，且10點發布的白皮書稱「不承諾放棄對台使用武力」，港恐慌指數VHSI抽升，午後進一步升最多13.18%，升至26.54點的一周高，港股跌幅擴大，跌至低位19469.11點，是5月12日後最低。其後港元急升值至7.8456元，是7月5日7.8453元後最強，大市跌幅亦始見收窄。港股收市最終仍隨A股、亞洲股市向下。三大指數連跌3日，恒指累跌591.1點。