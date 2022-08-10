觀望今晚美國公布的通脹數據，美期反覆靠穩，歐股向下。今早內地公布通脹創2年高，且10點發布的白皮書稱「不承諾放棄對台使用武力」，港恐慌指數VHSI抽升，午後進一步升最多13.18%，升至26.54點的一周高，港股跌幅擴大，跌至低位19469.11點，是5月12日後最低。其後港元急升值至7.8456元，是7月5日7.8453元後最強，大市跌幅亦始見收窄。港股收市最終仍隨A股、亞洲股市向下。三大指數連跌3日，恒指累跌591.1點。
恒指今早低開46點見全日高位，最多曾跌534點，全日高低波幅487點。
恒指收市跌392點或1.96%，報19610點，大市成交金額892億元，較上日增加8.63%，是8月3日955.18億元成交後最多；國指跌150點或2.22%，報6644點。恒生科技指數收報4173點，跌2.83%。
藍籌股成交金額413.09億元，佔大市成交46.31%；科指成份股成交金額224.43億元，佔大市成交25.16%；國指成份股成交金額353.04億元，佔大市成交39.57%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、中電（0002）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。
藍籌4隻升，65隻下跌，0隻無升跌。東方海外（0316）升1.68%，收報266元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌16.4%，收報20.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報295.6元，跌0.81%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報146.5元，跌7.28%。
恒指續低於10天線(20043.74點)，曾跌穿保力加通道底(19607.41點)，收市重回其上。科指續低於10天線(4324.95點)，亦曾跌穿保力加通道底(4168.68點)，，收市重回其上。
北水南下合計淨流入12.26億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出62.36億元人民幣，較上日增加181.91%，連續第3日流出，累計流出95.24億元。
聯想（0992）：與PCCW Solutions合作料9月完成交易，長遠看好PC市場。聯想今早公布，首季純利按年增11%，勝預期。收報6.9元，跌2.13%。
保誠（2378）半年賺16.6億，少過預期。收報92.45元，跌1.6%。
九倉（0004）上半年核心轉賺4.28億元，為內地存貨撥備20億。收報28.7元，跌2.71%。
國泰（0293）中期虧損收窄至49.99億元，不派息。創52周高，見8.8元，收報8.6元，升0.94%。
白雲山（0874）旗下涉虛增原料藥價、虛抬藥價，被停向公院銷售。收報19.56元，跌4.12%。
多間公司公布業績，績前表現如下，創科實業（0669）收報87元，跌3.12%。
檸萌影視（9857）上市，定價27.75元。收報27元，跌2.7%。
國泰（0293）：將延派優先股股息，4次累計欠付港府近11.7億。創52周高，見8.8元，收報8.6元，升0.94%。
賀一誠：博彩及會展業仍佔澳門產值不低於四成。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.13元，無升跌；美高梅中國（2282）收報4.03元，跌1.95%；澳博（0880）收報2.88元，跌2.04%；永利澳門（1128）收報4.72元，跌3.87%；銀河娛樂（0027）收報46.45元，跌1.59%；金沙中國（1928）收報17.48元，跌0.91%。
越秀交通基建（1052）：堅持派發中期息，內地利率低有利併購項目。見52周低3.9元，收報3.94元，跌8.16%。
盈大地產（0432）上半年虧損收窄近兩成至3.36億，日本酒店業務收入增。收報0.435元，跌3.33%。
舜宇（2382）7月手機鏡頭出貨量跌14%，模組跌33%，車載鏡頭升25%。收報111.3元，跌3.97%。
龍湖（0960）七月權益賣樓118.5億元。見52周低20.1元，收報20.9元，跌16.4%。
越秀交通基建（1052）上半年少賺37%，中期息少派五成。見52周低3.9元，收報3.94元，跌8.16%。
統一（0220）半年少賺28%，不派息。收報6.56元，跌11.11%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見16.5元，收報15.96元，跌1.24%；天齊鋰業（9696）創上市新高，見87.9元，收報85.8元，升0.88%；國泰（0293）創52周高，見8.8元，收報8.6元，升0.94%；中遠海能（1138）創52周高，見5.95元，收報5.38元，跌4.61%；國際家居零售（1373）創52周高，見3.02元，收報2.99元，升0.34%；安德利果汁（2218）創52周高，見7.92元，收報7.85元，升18.22%。
27隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見7.9元，收報7.96元，跌3.98%；世茂服務（0873）低見2.07元，收報2.11元，跌5.8%；時代鄰里（9928）低見0.94元，收報0.96元，跌4.95%；遠洋服務（6677）低見2.22元，收報2.25元，跌3.85%；中國動向（3818）低見0.365元，收報0.375元，跌2.6%；時代中國（1233）低見1.3元，收報1.32元，跌6.38%；富力（2777）低見1.51元，收報1.51元，跌5.63%；美的置業（3990）低見8.26元，收報8.43元，跌5.28%；遠洋集團（3377）低見1.18元，收報1.2元，跌0.83%；融信中國（3301）低見0.88元，收報0.9元，跌3.23%。
58隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見9.48元，收報9.57元，跌4.11%；朗詩（0106）低見0.171元，收報0.171元，跌1.16%；金茂（0817）低見1.58元，收報1.62元，跌3.57%；丘鈦（1478）低見4.12元，收報4.12元，跌3.06%；信利國際（0732）低見1.55元，收報1.55元，跌6.06%；中華煤氣（0003）低見8.05元，收報8.06元，跌1.35%；港華燃氣（1083）低見3.42元，收報3.46元，跌3.89%；新天綠色能源（0956）低見3.37元，收報3.38元，跌3.98%；北控水務（0371）低見2.18元，收報2.2元，跌1.79%；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.64元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，鳳祥（9977）收報1.04元，升30%；偉立（2372）收報0.57元，升23.91%；安德利果汁（2218）創52周高，見7.92元，收報7.85元，升18.22%；中國智能健康（0348）收報0.285元，升14%；熒德控股（8535）收報0.184元，升12.2%；中盈盛達（1543）收報1.75元，升11.46%；順興（1637）收報0.44元，升11.39%；普華和順（1358）收報0.83元，升10.67%；深藍科技（1950）收報0.186元，升9.41%；巨濤海洋石油（3303）收報0.59元，升9.26%；偉源控股（1343）收報0.103元，升8.42%。
下跌異動股，包括，恒偉集團（8219）收報0.495元，跌28.26%；中國高速傳動（0658）收報4.15元，跌19.57%；太平洋航運（2343）收報2.88元，跌17.95%；龍湖（0960）見52周低20.1元，收報20.9元，跌16.4%；大發地產（6111）創上市新低，見0.27元，收報0.28元，跌15.15%；弘陽地產（1996）創上市新低，見1.07元，收報1.09元，跌14.84%；領悅服務（2165）收報0.6元，跌13.04%；中遠海運港口（1199）見52周低4.75元，收報4.76元，跌11.52%；鴻騰（6088）收報1.16元，跌11.45%；統一企業中國（0220）收報6.56元，跌11.11%。
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