外賣平台戶戶送（英：ROO）公布2022年上半年業績，收入按年增加12%至10.13億英鎊，調整後LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）按年擴大163%至6790萬英鎊，去年同期為虧損2580萬英鎊。稅前淨虧損1.47億英鎊，按年擴大54%，去年同期為虧損9540萬英鎊。
期內，公司總成交額（GTV）按年增長7%至35.58億英鎊。以固定匯率計算，今年首季GTV按年增長12%，而第二季增長只有2%，反映疲弱消費的逆風增強。鑒於更具挑戰性的消費環境，戶戶送將全年GTV由15%至25%增長，下調至4%至12%之間（按固定匯率計算）；調整EBITDA利潤率預計於負1.5%至負1.8%之間，去年為負2%。
戶戶送又表示，開始就結束荷蘭業務的提案進行諮詢，反映公司對資本分配的嚴謹態度。資料顯示，荷蘭在2022年上半年佔戶戶送GTV僅1%。
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