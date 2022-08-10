期內，公司總成交額（GTV）按年增長7%至35.58億英鎊。以固定匯率計算，今年首季GTV按年增長12%，而第二季增長只有2%，反映疲弱消費的逆風增強。鑒於更具挑戰性的消費環境，戶戶送將全年GTV由15%至25%增長，下調至4%至12%之間（按固定匯率計算）；調整EBITDA利潤率預計於負1.5%至負1.8%之間，去年為負2%。

戶戶送又表示，開始就結束荷蘭業務的提案進行諮詢，反映公司對資本分配的嚴謹態度。資料顯示，荷蘭在2022年上半年佔戶戶送GTV僅1%。

戶戶送績後暫升2.7%，報93.7英鎊。

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