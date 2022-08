報道引述一位涉及國家安全問題的台灣高級官員表示,該項交易肯定不會通過(The deal will definitely not go through)。媒體引述消息人士透露,台灣內閣委員會尚未正式審查該項投資,並稱當局相關官員認為需要阻止該交易。

媒體亦引述一位與鴻海關係密切的人士表示,隨着台海局勢日益緊張,認為該項交易更難通過。

鴻海發表聲明表示,公司已向台灣當局提交有關投資報告,並將繼續與政府官員交談,惟沒有這交代詳細內容。路透社曾向紫光集團查詢,惟沒有收到回覆。

