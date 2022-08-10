moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

全球Fast Track計劃增「央行數碼貨幣」領域

投資推廣署及金管局宣布，全球Fast Track計劃2022將增設「央行數碼貨幣」領域，為本地和全球公司提供寶貴機會與香港的中央銀行機構合作，促進亞洲及其他地區金融科技的發展和應用。

「央行數碼貨幣」領域會邀請銀行、金融科技及科技公司在八個重點範疇提交創新解決方案，當中包括零售層面央行數碼貨幣應用、批發層面央行數碼貨幣應用、可編程貨幣、互用性、私隱、網絡安全、外匯和流動資金管理及離線支付，並由即日起至9月中接受申請。所有合資格的參加者還有機會與金管局就研究及試點項目合作，以促進央行數碼貨幣生態系統的未來發展。

金管局首席金融科技總監周文正表示，金管局作為香港的中央銀行機構，致力為批發和零售層面央行數碼貨幣在香港的未來發展做好準備。

投資推廣署助理署長吳國才表示，透過界領袖與監管機構直接聯繫，「央行數碼貨幣」領域為全球創新者提供全面的一站式支援，鞏固香港作為全球領先金融科技中心的地位。

全球Fast Track計劃是一個一站式的計劃，涵蓋商業配對平台、商業計劃推介比賽和指導環節，為全球金融科技公司與各類亞洲企業、投資者及服務巨頭建立聯繫。

 

 

其他報道

英國基金Baillie Gifford據報並非沽售阿里持股 而是轉倉香港

匯豐：68個項目入選今年社區伙伴計劃 料34萬人可受惠

FT：台灣希望鴻海放棄投資紫光集團

保誠：放寬酒店隔離基於數據 期望也有助港與內地連接

ESPRIT慶祝重返香港 下周六舉辦免費電車乘車日

戶戶送上半年調整後LBITDA擴大163% 擬結束荷蘭業務

內地對台動武言論 恐慌指數抽升 恒指創3個月新低 收市跌392點 成交一周最多

中移動﹕累計開通5G基站逾100萬個  深化與廣電共享基站合作

建銀國際入稟向蕭定一追討近2.94億元

國泰﹕有信心下半年現金流恢復正數    25％客運水平較年中呈倍增

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.87%

鄭州紓困基金首落地 與建業地產商廈項目合作

賀以禮：機組人員隔離檢疫為恢復最大阻力 年底前客運恢復疫情前25%

聯想：與PCCW Solutions合作料9月完成交易 長遠看好PC市場

保誠半年賺16.6億 少過預期

九倉上半年核心轉賺4.28億元  為內地存貨撥備20億

內地不放棄對台動武 恒指半日跌414點 檸萌上市半日跌1.62%

國泰中期虧損收窄至49.99億元 不派息

恒大前「軍師」任澤平︰該出手穩樓市了 

美國據報下月起訴 Google 涉控制網絡廣告市場