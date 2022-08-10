「央行數碼貨幣」領域會邀請銀行、金融科技及科技公司在八個重點範疇提交創新解決方案，當中包括零售層面央行數碼貨幣應用、批發層面央行數碼貨幣應用、可編程貨幣、互用性、私隱、網絡安全、外匯和流動資金管理及離線支付，並由即日起至9月中接受申請。所有合資格的參加者還有機會與金管局就研究及試點項目合作，以促進央行數碼貨幣生態系統的未來發展。

金管局首席金融科技總監周文正表示，金管局作為香港的中央銀行機構，致力為批發和零售層面央行數碼貨幣在香港的未來發展做好準備。

投資推廣署助理署長吳國才表示，透過界領袖與監管機構直接聯繫，「央行數碼貨幣」領域為全球創新者提供全面的一站式支援，鞏固香港作為全球領先金融科技中心的地位。

全球Fast Track計劃是一個一站式的計劃，涵蓋商業配對平台、商業計劃推介比賽和指導環節，為全球金融科技公司與各類亞洲企業、投資者及服務巨頭建立聯繫。

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