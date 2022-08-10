軟銀預計，由於該等預付遠期合約所涉及的阿里股份在發生上述變現交易時，已經由該等交易對手在市場上進行對沖，所以結算將不會導致於各金融機構交易對手向市場額外出售任何阿里股份。

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前已有外媒報道，軟銀擬以預付遠期合約，出售旗下約三分之一的阿里股份，融資高達220億美元（約1716億港元）。軟銀日前公布業績，在環球科技股受壓情況下，截至6月底止的第一財季，旗下願景基金的投資組合價值錄得破紀錄的3.16萬億日圓（約1838億港元）淨虧損。

阿里港股今天收報87.95元，跌1.84%。阿里美股盤前暫跌1.78%。軟銀績後升0.38%。

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