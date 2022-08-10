moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

蘇新服務明起招股 指未來專注發展城市服務

內地專注於長三角地區的物管股蘇新服務（2152）明起招股，招股價介乎8.6元至9.6元，擬合共發售2500萬股H股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多2.4億元。該股每手500股，一手入場費4848.38元，招股將於下周二（16日）截止，並於本月24日在港交所（0388）掛牌上市。獨家保薦人為交銀國際。

集團透露，是次引入了3名基石投資者，包括集友資本，阡陌鄉間旅遊發展集團及蘇州廣林建設，合共涉及金額4340萬元。截至今年4月底止四個月，集團城市服務佔收入比例躍升至逾45%，超越商業物管服務的36.5%。蘇新服務董事長崔曉冬表示，未來將繼續把增長焦點放在城市服務，提到將在蘇州建設多一個垃圾集運中心，預期2023年初開始營運，預計連同原先兩個集運中心，每天將能夠處理1200噸的生活垃圾，以及50噸大件垃圾。

問及現時不少內房考慮分拆物管業務上市，加上多家物管股已登陸港股，如何看待市場競爭情況。集團執行董事周軍表示，現時大型物管公司正加快擴展步伐，包括尋求收併購機會、促進數碼轉型以提升營運能力等，強調公司亦會循有關方向發展，尤其加強多元化物業組合，讓公司能持續穩定地增長。

其他報道

時富投資中期扭虧 半年賺415萬 

軟銀提前結算阿里遠期合約套現逾2676億 持股量降至14.6%

全球Fast Track計劃增「央行數碼貨幣」領域

吳天海︰減辣檢討「無可厚非」  

英國基金Baillie Gifford據報並非沽售阿里持股 而是轉倉香港

匯豐：68個項目入選今年社區伙伴計劃 料34萬人可受惠

FT：台灣希望鴻海放棄投資紫光集團

保誠：放寬酒店隔離基於數據 期望也有助港與內地連接

ESPRIT慶祝重返香港 下周六舉辦免費電車乘車日

戶戶送上半年調整後LBITDA擴大163% 擬結束荷蘭業務

內地對台動武言論 恐慌指數抽升 恒指創3個月新低 收市跌392點 成交一周最多

中移動﹕累計開通5G基站逾100萬個  深化與廣電共享基站合作

建銀國際入稟向蕭定一追討近2.94億元

國泰﹕有信心下半年現金流恢復正數    25％客運水平較年中呈倍增

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.87%

鄭州紓困基金首落地 與建業地產商廈項目合作

賀以禮：機組人員隔離檢疫為恢復最大阻力 年底前客運恢復疫情前25%

聯想：與PCCW Solutions合作料9月完成交易 長遠看好PC市場

保誠半年賺16.6億 少過預期

九倉上半年核心轉賺4.28億元  為內地存貨撥備20億