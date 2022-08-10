內地專注於長三角地區的物管股蘇新服務（2152）明起招股，招股價介乎8.6元至9.6元，擬合共發售2500萬股H股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多2.4億元。該股每手500股，一手入場費4848.38元，招股將於下周二（16日）截止，並於本月24日在港交所（0388）掛牌上市。獨家保薦人為交銀國際。
集團透露，是次引入了3名基石投資者，包括集友資本，阡陌鄉間旅遊發展集團及蘇州廣林建設，合共涉及金額4340萬元。截至今年4月底止四個月，集團城市服務佔收入比例躍升至逾45%，超越商業物管服務的36.5%。蘇新服務董事長崔曉冬表示，未來將繼續把增長焦點放在城市服務，提到將在蘇州建設多一個垃圾集運中心，預期2023年初開始營運，預計連同原先兩個集運中心，每天將能夠處理1200噸的生活垃圾，以及50噸大件垃圾。
問及現時不少內房考慮分拆物管業務上市，加上多家物管股已登陸港股，如何看待市場競爭情況。集團執行董事周軍表示，現時大型物管公司正加快擴展步伐，包括尋求收併購機會、促進數碼轉型以提升營運能力等，強調公司亦會循有關方向發展，尤其加強多元化物業組合，讓公司能持續穩定地增長。
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