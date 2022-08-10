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創科實業半年多賺10.4% 中期息派95港仙

創科實業（0669）公布截至6月底上半年業績，期內利潤按年增10.4%至5.78億元（美元，下同），每股盈利31.59美仙，每股派中期股息12.23美仙（每股95港仙），按年增加11.8%。

期內，集團營業額為70.34億元，按年增加10%；毛利率39.1%，按年增加0.5個百分點；除利息及稅項前盈利為6.33億元，按年增加10.7%。

集團表示，上半年於各地區均錄得穩定的銷售額增長，按當地貨幣計算，澳洲、亞洲錄得23.0%的增長，歐洲則增長14.1%，北美的增長為10.5%。集團電動工具業務旗艦MILWAUKEE於期內銷售額增加25.8%，預計該業務未來幾年的表現將繼續超越市場。地板護理及清潔業務則受疫情影響，需求下降，拖累其銷售額於期內跌17.8%。

創科實業（0669）收報87港元，跌3.12%。

 

 

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