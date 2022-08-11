太古地產（1972）公布截至6月底的上半年業績，收入按年跌26%至66.98億元，股東應佔基本溢利跌8%至41.4億元。每股基本盈利為0.71元，中期息0.32元，按年微升1仙。集團主席白德利稱，集團將透過早前公布的1000億元投資計劃繼續鞏固公司的核心資產和開拓新的投資機遇，目標為實現股息每年有中個位數增長。
按分部劃分，物業投資的基本溢利微跌1.66%至38.4億，物業買賣虧損收窄21.4%至2200萬元，酒店業務虧損擴大8.54%至1.78億元。集團行政總裁彭國邦表示，期內物業投資的經常性基本溢利略為下降，主要反映香港零售租金收入減少及營運成本上漲，但部分被中國內地零售租金收入增加所抵銷。物業買賣錄得虧損，主要來自香港住宅發展項目的銷售及市場推廣開支，而香港及內地酒店業務則因持續受疫情及旅遊限制拖累而錄得虧損。
太古地產半日跌0.427%，報18.6元。
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