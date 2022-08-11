科技股、電動車、生科股明顯反彈，舜宇（2382）升6%，百度（9888）升4%，中芯（0981）升4%，小鵬（9868）升4%，藥明生物（2269）升近半成。內房股彈，龍湖（0960）升半成，碧桂園服務（6098）升3%。創科（0669）昨公布業績，股價增一成。內需股李寧（2331）升逾半成，華潤啤酒（0291）升4%。

部分資源股向好，傳統浮法玻璃企業洛陽玻璃（1108）也可留意。洛陽玻璃近年在主要股東中國建材集團的支持下，積極佈局光伏玻璃業務，今年4月完成出售信息顯示玻璃業務的持股公司，將資源集中於光伏玻璃業務及拓展新能源材料。早前洛陽玻璃與大股東簽訂託管協議，為大股東管理其所持股的薄膜太陽能電池、太陽能生產設備生產及銷售的公司，並收取管理費用。托管協議不涉收購或資產轉移，但為洛陽玻璃未來進行收購、拓展薄膜太陽能電池鋪路。洛陽玻璃表明會根據戰略佈局和經營發展需要，伺機該等公司的股權，似乎大股東藉着托管，給予公司時間整合資源及業務，有序推動收購，屆時將可即時提供貢獻。

洛陽玻璃上月初急滑，之後跌至約12元找到支持，並三爬兩撥回升重返高位，近兩日更升穿13.6元及14元阻力，後市有望15元甚至16元推進。倘低收13.6元止蝕。

劉思明

投資版副主編

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