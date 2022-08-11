憧憬美加息幅度降，隔晚美股、今日美期、歐股、亞股均向上。港元今早曾升值至6月6日7.844元後最強，港恐慌指數亦跌6.9%，港股亦跟隨上升，恒指、科指齊升穿10天線，恒指、國指見近1個月最大升幅，科指則見近兩個月最大升幅。