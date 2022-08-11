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恒指收市升471點 科指升3.6% 齊升穿10天線 創科、太古績後升逾10%

憧憬美加息幅度降，隔晚美股、今日美期、歐股、亞股均向上。港元今早曾升值至6月6日7.844元後最強，港恐慌指數亦跌6.9%，港股亦跟隨上升，恒指、科指齊升穿10天線，恒指、國指見近1個月最大升幅，科指則見近兩個月最大升幅。

恒指今早高開229點，低位升179點，午後升幅擴大至最多471點，高低波幅292點。

恒指收市升471點或2.4%，報20082點，大市成交金額827億元，較上日減少7.35%；國指升179點或2.7%，報6823點。恒生科技指數收報4326點，升3.67%。

藍籌股成交金額410.07億元，佔大市成交49.58%；科指成份股成交金額231.97億元，佔大市成交28.04%；國指成份股成交金額348.66億元，佔大市成交42.15%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、潤地（1109）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌64隻升，4隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升10.86%，收報96.45元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌0.94%，收報19.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報121.5元，升9.16%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見6.02元，收報6.22元，跌6.04%。

恒指升穿10天線(19989.71點)。科指升穿10天線(4302.38點)。

北水南下合計淨流入9.56億元，較上日減少25.32%，連續第2日流入，累計流入22.35億元。南水北上合計淨流入132.95億元人民幣，終止連續3日流出。

午後消息股表現

新城控股（1030）重慶樓盤據報質素差，內地業主維權遭暴力對待。收報2.58元，升3.61%。

小米（1810）創始人兼董事長雷軍：我公司賬上必須留一筆現金，確保能發18個月的工資。收報12.06元，升4.69%。

小鵬（9868）回應寧波高架事故：全力配合事故調查，協助客戶處理後續。收報90.85元，升5.09%。

華虹半導體（1347）次季多賺90%。收報26.15元，升3.56%。

太古地產（1972）半年少賺8%，派中期息0.32元。收報18.8元，升0.43%。

稻香（0573）發盈警，料中期虧損約1億至1.05億元。收報0.79元，跌2.47%。

太古（0019）去年基本溢利增加38%，派息1.15元，斥40億回購股份。收報49.9元，升10.4%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）刀片電池據報已供應予特斯拉。收報286元，升2.29%。

富士康警告：智能手機需求正在放緩。手機設備向上，鴻騰（6088）收報1.18元，升1.72%；丘鈦（1478）收報4.85元，升17.72%；舜宇（2382）收報121.5元，升9.16%；高偉電子（1415）創上市新高，見16.76元，收報16.6元，升4.01%；通達（0698）收報0.13元，升5.69%；瑞聲（2018）收報15.14元，升3.84%；比亞迪電子（0285）收報21.8元，升3.07%；信利國際（0732）收報1.68元，升8.39%；富智康（2038）收報1.03元，升4.04%；小米（1810）收報12.06元，升4.69%。

宏利（0945）第二季核心盈利減9%，息0.33加元。收報146元，升2.6%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國移動（0941）收報51.75元，跌0.1%。香港電訊（6823）收報10.92元，升0.18%。李寧（2331）收報66.9元，升7.13%。港鐵（0066）收報41.45元，升0.48%。中芯國際（0981）收報17.72元，升3.38%。高偉電子（1415）創上市新高，見16.76元，收報16.6元，升4.01%。利亞零售（0831）收報0.9元，無升跌。永利澳門（1128）收報4.86元，升2.97%。惠理（0806）收報2.41元，升3.43%。

旭輝（0884）擬6.74億向大股東售炮台山物業60%股權。見52周低1.83元，收報1.88元，跌2.59%。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall上月GMV按月升2.4%至6.31億。收報4.82元，升7.11%。

北京健康（2389）發盈警，上半年多蝕2100萬。收報0.079元，無升跌。

股價大瀉16%，龍湖（0960）︰去年已無新增商票，不存在違約拒付。收報22.1元，升5.74%。

諾亞控股（6686）擬轉雙重主要上市。收報261元，升8.3%。

創科實業（0669）半年多賺10.4%，中期息派95港仙。收報96.45元，升10.86%。

時富投資（1049）中期扭虧，半年賺415萬 。收報1.49元，升4.2%。

軟銀提前結算阿里（9988）遠期合約套現逾2676億，持股量降至14.6%。收報91.75元，升4.32%。

保誠（2378）：放寬酒店隔離基於數據，期望也有助港與內地連接。收報95.6元，升3.41%。

思捷環球（0330）宣布，為慶祝ESPRIT慶祝重返香港，下周六舉辦免費電車乘車日。收報1.34元，升8.06%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見16.76元，收報16.6元，升4.01%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.26元，收報5.88元，跌1.18%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.28元，收報2.24元，升9.8%；國泰（0293）創52周高，見8.98元，收報8.78元，升2.09%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，無升跌；靈寶黃金（3330）創52周高，見1.28元，收報1.05元，升15.38%；國際家居零售（1373）創52周高，見3.02元，收報3元，升0.33%；安德利果汁（2218）創52周高，見8.04元，收報7.4元，跌5.73%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，榮萬家（2146）低見2.12元，收報2.26元，升0.44%；時代中國（1233）低見1.25元，收報1.29元，跌2.27%；富力（2777）低見1.5元，收報1.52元，升0.66%；邁博藥業（2181）低見0.495元，收報0.51元，跌3.77%；聖諾醫藥（2257）低見59.55元，收報63元，跌1.87%；味千中國（0538）低見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；明源雲（0909）低見6.02元，收報6.22元，跌6.04%；中國光大綠色環保（1257）低見1.67元，收報1.7元，跌1.73%；百盛商業（3368）低見0.127元，收報0.128元，跌2.29%；弘陽地產（1996）低見1.04元，收報1.09元，無升跌。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.171元，收報0.171元，無升跌；廸生創建（0113）低見3.65元，收報3.68元，跌7.77%；中華煤氣（0003）低見8.03元，收報8.08元，升0.25%；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；麗珠醫藥（1513）低見21.9元，收報22.35元，升0.68%；亞信科技（1675）低見11.1元，收報11.22元，跌4.27%；自動系統（0771）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；太睿國際控股（1010）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；聯想（0992）低見6.83元，收報7.13元，升3.33%；煤氣（0003）低見8.03元，收報8.08元，升0.25%。

異動股

上升異動股，包括，創天傳承（8195）收報1.4元，升19.66%；恒偉集團（8219）收報0.59元，升19.19%；丘鈦（1478）收報4.85元，升17.72%；鳳祥（9977）收報1.22元，升17.31%；清晰醫療（1406）收報1.26元，升16.67%；科濟藥業（2171）收報18.16元，升16.41%；靈寶黃金（3330）創52周高，見1.28元，收報1.05元，升15.38%；恒盛地產（0845）收報0.164元，升13.89%；粵運交通（3399）收報0.86元，升13.16%；網上車市（1490）收報0.375元，升11.94%；廣匯寶信（1293）收報0.53元，升11.58%。

下跌異動股，包括，中國互聯網投資（0810）收報3.76元，跌12.56%；卡賓（2030）見52周低1.34元，收報1.34元，跌8.22%；廸生創建（0113）見52周低3.65元，收報3.68元，跌7.77%；德銀天下（2418）創上市新低，見1.32元，收報1.34元，跌7.59%；成實外教育（1565）收報0.171元，跌7.57%；湖州燃氣（6661）收報5.5元，跌7.56%；偉立（2372）收報0.53元，跌7.02%；名仕快相（8483）收報0.075元，跌6.25%；明源雲（0909）創上市新低，見6.02元，收報6.22元，跌6.04%；安德利果汁（2218）創52周高，見8.04元，收報7.4元，跌5.73%。

 

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