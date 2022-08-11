香港電訊（6823）今日公布中期業績，同時公布旗下Now TV取得於2022年第四季舉行的卡塔爾2022年國際足協世界盃播放權。NowTV和Now E將現場直播所有賽事。公司預期這項體壇盛事可在今年下半年帶動服務訂購及廣告收入。
Now TV及ViuTV將於香港收費電視及免費電視獨家播放FIFA世界盃卡塔爾2022。
揭幕戰將於今年11月21日舉行，然後作32強分組賽事、16強淘汰賽、8強半準決賽、4 強準決賽及季軍戰，並於12月18日舉行決賽。
Now TV將以4K畫質直播全部64場賽事，而ViuTV將播放19場賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。Now E亦會播放今屆賽事。
香港電訊表示，上半年收費電視服務在充滿挑戰的經濟環境、競爭和移民的影響，收益為12.03億元，較去年同期為12.31億元有所下跌。截至6月底止，Now TV的安裝收費電視用戶人數較去年同期的135.2萬戶，上升2%至137.8萬戶。
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