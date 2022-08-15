報道引述知情人士稱，赴港上市一事仍處於初步討論階段，可能有變化。陸金所則在聲明中表示，公司已研究在香港交易所掛牌上市的可能性，但並無上市時間表，亦未提供其他細節。

彭博社於今年3月亦曾報道陸金所已就在港上市事宜，與中國監管機構進行初步討論，但在相關部門批准前，不會推進來港上市的計劃。陸金所2020年10月在紐約證券交易所掛牌上市，中國其後對科技行業展開了大規模監管整頓行動，包括叫停螞蟻集團的首次公開招股（IPO）計劃。

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