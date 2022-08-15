彭博社報道，平保（2318）旗下於美國上市的金融科技企業陸金所（美：LU），計劃在香港上市，最快於今年下半年提交上市申請。其後，財聯社引述陸金所表示，暫無香港上市的明確時間表。
報道引述知情人士稱，赴港上市一事仍處於初步討論階段，可能有變化。陸金所則在聲明中表示，公司已研究在香港交易所掛牌上市的可能性，但並無上市時間表，亦未提供其他細節。
彭博社於今年3月亦曾報道陸金所已就在港上市事宜，與中國監管機構進行初步討論，但在相關部門批准前，不會推進來港上市的計劃。陸金所2020年10月在紐約證券交易所掛牌上市，中國其後對科技行業展開了大規模監管整頓行動，包括叫停螞蟻集團的首次公開招股（IPO）計劃。
內地數據差 商品、股指期貨向下 恒指跌134點 ADR退市股全跌 匯德無成交
恒指半日跌56點 科指跌0.31% 北水流出2億 ADR退市股全跌
1個月HIBOR升至1.718% 續創逾兩年高 港元曾升值至7.8322元
彭博Mark Gurman料蘋果擬在iPhone及iPad上擴大廣告投放領域
滬深三大指數低開 人行開展4000億MLF及20億人幣逆回購
港股ADR跌80點 夜期低水53點 美期跌亞股升 舜宇閱文理想業績 匯德上市